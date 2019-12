Il Napoli pensa alla prossima sessione di mercato tra acquisti e cessioni: dalla Turchia offerta ad un giocatore azzurro. La risposta del club partenopeo

Tutto cambia velocemente. Anche nel gioco del calcio. Eljif Elmas è stato decisivo nella gara vinta contro il Sassuolo: tre punti che mancavano ormai da troppo tempo. L’ingresso in campo del centrocampista macedone ha portato maggiore vivacità alla manovra offensiva degli azzurri. Nel 4-3-3 impiantato da Gattuso lo stesso Elmas potrebbe trovare maggiore spazio rispetto alla gestione Ancelotti, che puntava su un altro sistema di gioco. Come svelato da RadyoSport ci sarebbe stata un’offerta del Besiktas per il macedone sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Il Napoli avrebbe rifiutato la proposta del club turco visto che vorrebbe puntare ancora per tanti anni sul giocatore. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una nuova offerta.

Calciomercato Napoli, il riscatto di Elmas

Finora il centrocampista del Napoli ha collezionato 545 minuti distribuiti in 14 presenze tra campionato e Champions League senza trovare la via del gol. Dopo esser stato protagonista con la maglia della Nazionale macedone, l’azzurro vorrebbe diventare indispensabile nello scacchiere tattico dell’allenatore calabrese. Dopo l’ottima prova contro il Sassuolo, Gattuso potrebbe anche pensare di schierarlo dal primo minuto per la prima sfida del 2020. Con la mediana a due di Ancelotti Elmas ha trovato poco spazio a causa di una posizione non esaltante in base alle sue tipiche caratteristiche. L’ex tecnico del Milan potrebbe così rappresentare la sua nuova chance per mettere in mostra tutte le sue qualità primarie. Dotato di un’ottima tecnica di base abbinata ad un’intensità fuori dal comune, il macedone dovrà essere più intelligente nell’eseguire al meglio le due fasi di gioco. Se dovesse riuscirsi con maggiore continuità, Elmas potrebbe diventare in breve tempo uno dei migliori centrocampisto del panorama internazionale. Per il suo futuro sarà decisiva la seconda parte di stagione che dovrà essere disputata su alti livelli.