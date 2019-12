Boxing Day, prima vittoria per Ancelotti: a segno anche l’ex Maggio

Dalla prima vittoria di Ancelotti alla guida dell’Everton al gol del terzino del Benevento Cristian Maggio: la giornata degli ex azzurri

In poco tempo è cambiato tutto. Carlo Ancelotti da Napoli alla guida dell’Everton, dove ha collezionato oggi 26 dicembre la prima vittoria della sua nuova avventura in Premier League. Nel post-partita l’ex allenatore azzurro ha svelato: “Per me è stata una partita davvero speciale, la squadra ha fatto un’ottima prestazione. Ha ottenuto un buon risultato, è stata una giornata perfetta. Sono felice perché in questo momento abbiamo bisogno di punti per risalire posizioni in classifica, quindi era importante vincere”. Poi ha svelato: “Mi piace lo spirito di questa squadra e il senso di appartenenza dei giocatori. Il club è una famiglia, abbiamo un centro di allenamento stupendo. Ma è soprattutto lo spirito della squadra a piacermi”. Dall’azzurro del Napoli al blu notte dell’Everton per riscattarsi dall’ultima esperienza proprio alla guida dei partenopei.

Boxing Day, successo per il Benevento firmato Maggio

Non solo Ancelotti, ma anche un altro ex Napoli è stato tra i protagonisti indiscussi del Boxing Day 2019. Stiamo parlando del terzino del Benevento, Christian Maggio, autore del gol del momentaneo 1-1 che ha portato successivamente alla vittoria della compagine guidata da Pippo Inzaghi. Proprio nei giorni scorsi l’ex azzurro aveva svelato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport: “In azzurro come dirigente? Non ci ho mai pensato, ma chissà. Napoli è una città difficile ma ti dà molto. Ho un carattere molto chiuso, mi ha aiutato ad aprirmi”.