Caccia ai registi in casa Napoli. I nomi non mancano sul taccuino di Giuntoli che proverà a regalare il rinforzo giusto a Gattuso. Tutti i nomi.

“Con la carica di Gattuso, con il lavoro della squadra e con la nostra piena e autentica unità di intenti, l’orizzonte tornerà presto radioso nel nostro splendido cielo azzurro“. Questo il messaggio natalizio di speranza e buoni propositi del patron De Laurentiis che spera di rivedere col nuovo anno il Napoli ai fasti di un tempo. Molto però passerà anche dalla finestra invernale di calciomercato dove la dirigenza azzurra lavorerà alacremente per regalare a Gattuso i rinforzi giusti, soprattutto a centrocampo. Col passaggio al 4-3-3 il Napoli necessita di innesti urgenti, soprattutto a centrocampo vista la mancanza di un regista di ruolo. A nulla sono valsi infatti gli esperimenti di Allan prima e Fabian Ruiz poi, che non hanno risposto al meglio. Per questo motivo Giuntoli sfoglia la margherita e inizia a pensare alle alternative che potrebbe offrire il mercato.

Calciomercato Napoli, da Torreira a Berge: cinque registi per gennaio

L’obiettivo numero uno per il ruolo di playmaker è senza dubbio Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano dell’Arsenal che dovrà però prima essere valutato dal nuovo tecnico Arteta. Il Napoli lo aveva già seguito ai tempi della Sampdoria salvo poi virare verso altri profili. Ora potrebbe arrivare anche con la formula del prestito con riscatto per non gravare immediatamente sulle casse azzurre. Monitorato da tempo c’è anche Berge del Genk osservato da vicino in Champions. Per il giovane regista andranno fatte accurate riflessioni dal punto di vista dell’esperienza. Tante pretendenti e richieste elevatissime invece quelle del Lille per il giovane Soumare al centro di un intrigo internazionale con Tottenham e United, mentre potrebbe anche tornare di moda il nome di un vecchio pallino come Lobotka.

Chiude il quadro il sogno Tonali, osservato però da Juventus ed Inter, che oltre ai costi elevati difficilmente partirebbe a gennaio con il Brescia in piena lotta salvezza.