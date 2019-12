Dopo la vittoria a Reggio Emilia, il Napoli avrebbe fissato il suo primo obiettivo di mercato in casa Sassuolo: ecco il profilo

Il Napoli non si ferma. La società partenopea starebbe a lavoro per rimediare agli errori della scorsa estate con Ancelotti. Il cambio di sistema di gioco con Gattuso costringerà, per certi versi, il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis ad accontentare l’allenatore calabrese in base alla sua filosofia di calcio. Come svelato da Sky Sport sul taccuino degli azzurri ci sarebbe (non solo per gennaio) anche quello di Jeremie Boga, esterno offensivo di De Zerbi. Finora il neroverde ha collezionato 17 presenze con quattro reti all’attivo e ben due assist vincenti ai propri compagni. Nella sfida contro il Napoli lo stesso Boga non ha brillato più di tanto, mettendosi soltanto in luce in diverse serpentine che hanno provocato il panico nella retroguardia di Gattuso.

Calciomercato Napoli, l’agente di Boga svela tutto

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è tornato a parlare anche il suo agente-fratello Daniel che ha svelato: “Jeremie è destro, quindi giocando a sinistra deve rientrare per calciare. Può tranquillamente giocare su entrambe le fasce: è molto abile nel dribbling, quindi riesce ad esprimersi bene su entrambe le corsie”. Poi ha rivelato un interessante retroscena di calciomercato: “Non ho avuto modo di incontrare nessun rappresentante del Napoli, ma ho parlato con loro in passato e mi hanno confermato l’interesse”. Infine, lo stesso Daniel Boga ha concluso parlando anche di una possibile cessione a gennaio: “Dipende dal Sassuolo, per concludere la trattativa devono essere d’accordo sia il club sia il giocatore. Per lui il Napoli è un top club, non gli dispiacerebbe andarci, ma potremmo parlare con loro solo dopo un’eventuale accordo tra le società”. Il suo profilo sarebbe perfetto per il tridente offensivo di Rino Gattuso, che predilige due giocatori a lavorare a piedi invertiti. Nel mirino ci sarebbe anche Matteo Politano, ormai fuori dal progetto Inter.