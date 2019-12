La sfida al Mapei Stadium di oggi, domenica 22 dicembre alle ore 20:45 tra Sassuolo – Napoli termina con il risultato di 1-2: il tabellino del match

Partita fondamentale per il Napoli in casa del Sassuolo, l’ultima del 2019 in cui ci si aspetta una reazione azzurra, nonché secondo match per il neo allenatore Gattuso: risultato e tabellino

Inizia il match!

– Parte forte il Sassuolo che guadagna sin da subito un calcio d’angolo; decisivo il salvataggio operato da Mario Rui.

– Ancora Sassuolo che impegna Meret, con una conclusione pericolosa di Duncan; il portiere si rifugia in calcio d’angolo.

– Meglio i neroverdi nei primi 10 minuti, con una manovra avvolgente creano diverse situazioni pericolose. Il Napoli parte lento, attende gli avversari.

– Al minuto 12 il Napoli, che mostra qualche problema nella ripartenza, si affaccia nuovamente in avanti con Milik che guadagna un calcio d’angolo. Il Sassuolo sventa il pericolo.

– Non molto contento Gattuso per i primi minuti della sua squadra che sembra prendere però via via coraggio. Bel cross di Callejon ma Muldur del Sassuolo si rifugia in corner; dallo sviluppo di quest’ultimo arriva una traversa per gli azzurri.

– Recupero palla del Sassuolo su possesso azzurro, l’azione porta Kyriakopoulos al tiro, Caputo manca l’appuntamento col pallone.

– GOL! Al 29′ la sblocca il Sassuolo. Su cross di Locatelli, Traorè ci mette lo zampino e batte il portiere azzurro. Sassuolo – Napoli 1-0.

– Nuovo errore del Napoli che però riparte con una sgroppata di Fabian che sbaglia la verticalizzazione.

– Molti errori in uscita dei partenopei. Gli avversari sembrano avere una marcia in più soprattutto a centrocampo. Azzurri in difficoltà.

– Un po’ di confusione in campo e non manca il nervosismo da parte del Napoli, che non riesce a sviluppare la propria manovra come vorrebbe; il Sassuolo sembra andare a doppia velocità.

– Ripartenza neroverde su azione pericolosa degli azzurri; Traorè conclude il contropiede di Locatelli, ma Meret cattura il pallone con sicurezza.

– Chiusura azzurra, pericolosi prima su punizione e poi calcio d’angolo; ma il Sassuolo gestisce la minaccia.

Fine Primo Tempo

Neroverdi in vantaggio nei primi 45′: il secondo tempo di Sassuolo – Napoli

Inizia la ripresa con il risultato tra Sassuolo e Napoli di 1-0.

– Riparte il match con una sostituzione per gli azzurri: dentro Hysaj, fuori Luperto. Si sospetta un problema fisico per quest’ultimo.

– Subito pericoloso il Sassuolo con Boga che si inserisce in area e calcia, il tiro finisce sull’esterno della rete.

– Sull’azione successiva scatta il contropiede con Insigne che prova a battere il portiere avversario, scivolato. Palla in angolo.

– Proteste Napoli per un fallo da rigore richiesto dagli azzurri ai danni di Hysaj; il VAR è tuttavia di altro avviso.

– Ancora Insigne pericoloso, servito dopo un recuperato palla in pressione, il tiro è facile presa di Pegolo.

– Grande azione neroverde con Traorè che porta palla, servendo per l’ultimo passaggio Muldur; il tiro basso finisce fuori dalla specchio della rete.

– Il Napoli si mostra in avanti, sviluppando l’azione sulla destra; Callejon fa partire il cross che trova puntale Milik. Incornata di testa, Pegolo risolve in due tempi.

– GOL! Al 57′ Allan segna per il Napoli una bellissima rete riportato il risultato sull’1-1. Azione improvvisa e verticalizzazione di Zielinski, velo di Milik con il brasiliano che riceve spalle alla porta, si gira e butta la palla in rete.

– Ancora Allan, galvanizzato dal gol, pericoloso per gli azzurri. La sua incursione viene chiusa da Romagna. Intervento provvidenziale.

– Punizione pericolosa degli azzurri, con schema riuscito: Insigne alza il pallone per Callejon che batte a rete. Pegolo fa scudo con il corpo.

– Il Napoli si mostra ora pienamente in partita, la riprese e in particolare la rete hanno dato fiducia e vigore ai partenopei.

– Di nuovo Napoli, con un’azione che si sviluppa sulla destra. Palla al centro da Zielinski a Callejon che centra la traversa. Sugli sviluppi successivi, il colpo di testa di Mertens finisce fuori. Gli azzurri ci sono, occasioni ghiotte sprecate.

– GOL annullato a Mertens che sulla fascia punta Romagna e fa partire il tiro a giro, la palla sbatte su Callejon che segna il gol dell’1-2. Il var annulla tutto per offside.

– Contropiede azzurro nel finale con Insigne che punta la difesa e lancia Mertens: tiro fuori di poco.

– GOL! – Elmas ribalta la partita sul finale, all’ultimo minuto. Gol su calcio d’angolo del macedone su consiglio di Di Lorenzo. Vittoria al cardiopalma e tre punti per gli azzurri!

Azzurri contro neroverdi: risultato finale e tabellino

Ecco il tabellino di Sassuolo – Napoli:

SASSUOLO(4-2-3-1) Pegolo; Muldur, Marlon (50′ Romagna ), Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan (64′ Djuricic ), Traorè, Boga (82′ Magnanelli ); Caputo All.: De Zerbi.

A DISP.: Turati, Russo, Rogerio, G.Ferrari, Tripaldelli, Magnanelli, Djuricic, Ghion, Mazzitelli, Bourabia, Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto (45′ Hysaj ) , Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz (69′ Elmas ), Zielinski; Callejon, Milik (75′ Mertens ), Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Ospina, Daniele, Hysaj, Elmas, Gaetano, Lozano, Leandrinho, Llorente, Mertens, Younes.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

MARCATORI: 29′ Traorè (S); 57′ Allan (N); 94′ Elmas (N).

AMMONITI: Mario Rui (N); Traorè (S); Locatelli (S); Elmas (N);

RECUPERO: PT – 1′; ST – 4′.