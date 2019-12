Tanti club di Serie A, tra cui il Napoli, saranno protagonisti nella sessione invernale di calciomercato: azzurri piombano nuovamente sullo slovacco Lobotka

Il Napoli intende fare sul serio. La società partenopea sarebbe sulle tracce di un vecchio pupillo del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, già vicinissimo a vestire la maglia azzurra in passato. Come svelato da sportmediaset.it il club di De Laurentiis avrebbe già bloccato per giugno il centrocampista dell’Hellas Verona Amrabat, pensando a gennaio per lo slovacco Stanislav Lobotka. Grande amico di Marek Hamsik, lo stesso giocatore del Celta Vigo poteva arrivare già in passato nella città partenopea. Ora i contatti sono ripresi rapidamente con Gattuso che avrebbe già dato l’ok per il rinforzo in mediana. Lo stesso numero uno del Napoli è a al lavoro per trovare uno sconto del 50% sulla clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, ricordiamo chi è Lobotka

Stanislav Lobotka, classe 1994, ha collezionato in questa prima parte di stagione con il Celta Vigo ben 1390 minuti con il Celta Vigo. Dopo esser cresciuto in Slovacchia, passa all’Ajax, giocando con la squadra B dove si aggiudica coppa e campionato nel 2015. Poi il trasferimento al Nordsjaelland in Danimarca prima della consacrazione definitiva al Celta Vigo. Dotato di una buona tecnica di base con un tocco di palla importante abbinata ad un grande dinamismo nella zona centrale di campo. Per le sue caratteristiche tecnico-tattiche è la fusione perfetta di Verratti e Nainggolan. Lo stesso neo-allenatore del Napoli, Rino Gattuso, avrebbe così bisogno proprio di un acquisto importante in cabina di regia per far decollare successivamente il suo gioco tipico. Il Napoli continuerà l’assalto per gennaio cercando così di regalare al tecnico calabrese un giocatore importante come Lobotka. Ancora pochi giorni, poi inizierà finalmente la sessione invernale di mercato che vedrà anche la società partenopea tra le protagonista indiscusse.