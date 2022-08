Napoli-Navas, ultimi giorni di trattativa in salita: cosa è successo

Si potrebbe complicare la pista che porta Keylor Navas al Napoli: il problema riguarda un fondamentale aspetto del suo contratto con il Psg

Mentre l’affare Ronaldo al Napoli continua ad avere i contorni della “boutade”, l’obiettivo degli azzurri per la porta è decisamente più concreto. Il club partenopeo sta facendo di tutto per portare Keylor Navas alla corte di Spalletti. Operazione non semplice, perché i costi sono molto alti. Il costaricano ha due anni di contratto con il Paris Saint Germain, e guadagna circa 7 milioni a stagione.

L’idea del Napoli è di prenderlo da svincolato, perché Navas sta trattando la risoluzione contrattuale con il club parigino. È ormai il secondo di Donnarumma, e la sua società se ne libererebbe volentieri per via dell’ingaggio molto oneroso. Il problema è che il Napoli non riesce ad andare oltre i 3.5 milioni a stagione (forse), ma l’estremo difensore non intende rinunciare a un solo soldo.

Navas a Napoli, il problema è la buonuscita con il Paris Saint Germain

Ecco perché il discorso è sempre stato in salita, anche quando il Psg ha accettato di trattare la risoluzione con una buonauscita. Proprio qui scattano le difficoltà: secondo Sky non ci sarebbe l’accordo per chiudere il contratto, con il Napoli alla finestra, che avrebbe trovato l’intesa con il portiere per un contratto biennale, nonostante i 35 anni del giocatore. Ma c’è anche un’altra versione, che spiega che il problema vero sia quello che più salta all’occhio: ossia lo stipendio del giocatore. In sostanza Navas vorrebbe tra ingaggio del Napoli e buonuscita, coprire per intero i 14 milioni netti che deve avere fino al 2024. Semplicemente, ad oggi non arriverebbe a coprire quella cifra.

Il Napoli più di tanto non può spingersi, né il Paris Saint Germain sembra essere disposto ad accontentare oltre ogni limiti l’estremo difensore costaricano. Sempre Sky parla del Napoli che ha da tempo l’accordo con Navas sull’ingaggio. Questo è possibile, ma è difficile pensare che se davvero così fosse il club azzurro non possa trovare una soluzione per accontentare il portiere e “aiutare” il Psg nella buonuscita. De Laurentiis sta per cedere Fabiàn proprio ai francesi per una cifra di 25 milioni compresi bonus. Basterebbe uno “sconto” ai francesi con risorse da dirottare per Navas per risolvere facilmente il problema.