Napoli, la decisione é UFFICIALE: lo hanno escluso definitivamente

Decisione ufficiale sul giocatore. E’ stato escluso definitivamente da Spalletti. Il tecnico ha deciso: il motivo

Archiviato il primo big match stagionale di campionato contro la Lazio con una importante vittoria, per il Napoli è adesso arrivato il momento di spostare il mirino sulle magiche notti europee. Gli azzurri mercoledì inizieranno il loro percorso in Champions League. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno un girone tutt’altro che banale. Con Liverpool, Ajax e Rangers è sicuramente uno dei gruppi più affascinanti. L’esordio, poi, è di quelli da brividi. Mercoledi 7 il Napoli affronterà il Liverpool, in casa allo stadio Diego Armando Maradona.

Quella con gli inglesi sarà una sfida difficile e impegnativa, che aiuterà a capire a che punto sono i “lavori di rifondazione” del nuovo Napoli di Spalletti, profondamente rifondato rispetto alla scorsa stagione.

Il Napoli ufficializza la lista Uefa: i 23 di Spalletti per la Champions League

Intanto, sul sito della UEFA è stata resa nota la lista dei giocatori che parteciperanno alla prossima Champions League. Sono 23 i giocatori che Luciano Spalletti ha inserito nella lista A per le competizioni europee. Sono i portieri Meret e Sirigu, i difensori Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard e Zanoli, i centrocampisti Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele e Anguissa e gli attaccanti Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Zerbin, Kvaratskhelia, Raspadori. Sono ovviamente tutti presenti dunque i nuovi acquisti della campagna estiva del Napoli, che avranno subito occasione di mettersi in mostra nel palcoscenico più importante.

Il Napoli deve però ancora rendere nota la “Lista b”, quella dedicata ai giovani. E non è escluso che nuovi aggiornamenti possano arrivare proprio in quel caso.

Demme assente eccellente dalla lista: la situazione del centrocampista

Tra i nomi in lista convocati per la fase a gironi della Champions League non è passata inosservata l’assenza di Diego Demme. Il giocatore lo scorso Agosto è stato fermato da un infortunio subito in allenamento. Il giocatore ha riportato due fratture al piede sinistro, che gli hanno ovviamente impedito di prendere parte alle ultime gare degli azzurri. Demme si è subito focalizzato sul suo recupero, che però necessita ancora di qualche tempo.

Inizialmente si è parlato di un tempo di recupero di almeno tre settimane, che potrebbero poi allungarsi in base alle condizioni del giocatore e al tempo necessario inevitabilmente per ritrovare la condizione. Sembrava che Demme potesse comunque entrare a far parte della lista. Sino agli ultimi giorni sembrava che anche il suo nome dovesse essere presente nei 23 convocati. Probabile però che l’infortunio subito e i tempi di recupero abbiano invitato al momento alla cautela.

Per Demme non è certo stata un’estate semplice. Il suo futuro al Napoli è stato a lungo incerto. Lo scorso anno il giocatore è stato scavalcato nelle gerarchie di Spalletti, e quest’anno sembrava potesse lasciare gli azzurri. Poi l’infortunio che ha compromesso l’avvio di stagione e l’esclusione dalla lista Champions. La speranza però è che il giocatore possa presto riscattarsi.