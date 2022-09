Napoli-Liverpool, doccia fredda per i tifosi: non sarà possibile farlo

Doccia fredda per i tifosi azzurri che dovranno trovare un altro modo per seguire la super sfida tra il Napoli ed il Liverpool.

Mercoledì alle ore 21:00 il Napoli ospiterà al Maradona il Liverpool nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo il bel successo contro la Lazio di sabato sera, gli azzurri non vogliono fermarsi e cercheranno di partire al meglio in Champions League, mentre i Reds hanno pareggiato nel derby contro l’Everton nell’ultimo turno di Premier League.

Il Napoli è in grande condizione sia dal punto di vista fisico che mentale e farà di tutto per battere un Liverpool che non sembra partito al meglio quest’anno. Liverpool che, però, resta una squadra di grandissimo blasone ed il Napoli non può permettersi di abbassare la guardia facendosi distrarre da un inizio sottotono di campionato degli avversari, anche perché in campo europeo è tutt’altra storia.

A due giorni da questa grande sfida, però, è arrivata una vera doccia gelata per i tifosi che non potranno essere presenti allo stadio e che vorranno seguire la partita direttamente dalle loro case.

Napoli-Liverpool non sarà in chiaro: ecco dove vederla

La partita tra Napoli e Liverpool in programma mercoledì 7 settembre non sarà trasmessa in chiaro. Per questa prima giornata di Champions League, infatti, ad essere trasmessa in chiaro su Canale 5 sarà quella della Juventus che martedì sarà di scena in Francia al Parco dei Principi per affrontare il Paris Saint-Germain.

Una brutta notizia per i tifosi del Napoli che quindi potranno vedere la sfida esclusivamente tramite Amazon Prime Video. Il colosso statunitense infatti, come lo scorso anno, vanta i diritti per trasmettere su Prime Video la miglior partita di Champions League del mercoledì e per questo primo turno ha optato per il Napoli.

Per poter vedere Napoli-Liverpool in tv occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una Smart Tv compatibile oppure sulle console di ultima generazione come Playstation 5, Playstation 4 ed XBox One. La partita sarà visibile anche in streaming sui dispositivi mobili, sempre scaricando l’app di Amazon Prime Video sugli stessi.

Dove e come seguire la Champions League 2022/2023

Per questa stagione, la Champions League sarà visibile quasi interamente su Sky Sport che manderà in onda ben 121 partite della competizione, ad eccezione della miglior partita del mercoledì, che sarà mandata in onda da Amazon Prime Video che trasmetterà un totale di 16 gare di Champions League in esclusiva assoluta.

Mediaset, invece, trasmetterà la miglior partita del martedì in chiaro su Canale 5, ma non sarà esclusiva assoluta, con la stessa che sarà visibile anche su Sky. Chi volesse guardare la Champions League su Mediaset, tuttavia, può farlo abbonandosi a Mediaset Infinity al costo di €7.99. Su Mediaset Infinity infatti, proprio come su Sky, saranno mandate in onda 121 partite di Champions League (finale compresa ndr.) ad eccezione della miglior partita del mercoledì.