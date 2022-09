Come sta Osimhen: Spalletti svela le condizioni del bomber

Spalletti ha dato degli aggiornamenti importanti sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen, uscito malconcio dal match contro la Lazio.

Dopo il pareggio contro il Lecce di Marco Baroni, il Napoli ha fornito una grandissima prestazione contro la Lazio di Maurizio Sarri. Gli azzurri, infatti, hanno battuto i capitolini con i gol di Kim Min-Jae e Kvaratskhelia, ma hanno anche preso due pali ed hanno impegnato più di una volta Provedel. Tuttavia per gli uomini di Luciano Spalletti è già tempo di voltare pagina.

Per il Napoli, infatti, oggi è un giorno di vigilia, considerando che domani sera affronterà il Liverpool di Jurgen Klopp. I ‘Reds’ non sono partiti alla grande in campionato, dove hanno totalizzato solo 9 punti nelle prime sei giornate di campionato, ma restano comunque i super favoriti per la sfida del Maradona. Della grandissima forza del club inglese ne è consapevole Luciano Spalletti.

L’allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara di domani, ha parlato così della forza del Liverpool: “Quando ti sembra di aver svolto tutto alla perfezione loro ti possono tirare fuori la giocata e metterti in difficoltà. Bisogna essere accesi sempre al massimo. Loro giocano un calcio totale, non ti consentono di respirare. Hanno la convinzione delle squadre di primo livello”. Il tecnico toscano si è poi soffermato anche su Lozano e Osimhen, entrambi con qualche problema fisico.

Napoli, Spalletti su Osimhen: “Domani farà un test con il resto del gruppo”

Luciano Spalletti ha di fatto parlato così della condizione dei suoi due giocatori: “Lozano è a completa disposizione, si è fatto ulteriori accertamenti e stamane ha svolto l’intero allenamento con il resto del gruppo. Osimhen aveva questo fastidio che ieri non l’ha fatto proprio allenare, mentre oggi ha svolto del lavoro personalizzato. Domani farà un test in gruppo e se la risposta sarà positiva come oggi, domani proverà a calciare e a far tutto”.

Victor Osimhen, quindi, potrebbe giocare dal primo minuto contro il Liverpool. Spalletti si è mostrato fiducioso di vedere il nigeriano domani in campo, ma sicuramente starà pensando anche a delle possibili alternative. Simeone e Raspadori, di fatto, sono i giocatori che potrebbero sostituire l’ex Lille al centro dell’attacco partenopeo. Tuttavia il tecnico toscano non ha parlato solo della squadra di Klopp.

Spalletti si è prestanto in conferenza stampa con un tutore: “Ho avuto un incidente domenica mattina”

Spalletti, infatti, si è presentato in sala stampa con un tutore: “Ho avuto un incidente domenica mattina, venivo qui perché si allenavano Sirigu e Demme. Ho fatto degli accertamenti alla Pineta Grande, sono stati gentilissimi. E’ stata riscontrata una frattura alla clavicola, ci siamo messi in contatto con il Dott.Castagna che mi ha messo a disposizione il primario dell’Humanitas di Milano. Mi hanno aspettato fino alle 4 di mattina. Mi hanno operato sempre nella mattinata e mi hanno dimesso ieri alle 19, sono riuscito a tornare stanotte a Castel Volturno”.