Dubbio Osimhen per Spalletti: la decisione degli azzurri

Victor Osimhen è in dubbio per la sfida di questa sera contro il Liverpool. Ecco la decisione degli azzurri sull’attaccante nigeriano.

Questa sera alle ore 21:00 il Napoli inizierà il suo cammino in Champions League affrontando al Maradona il Liverpool. Gli azzurri hanno ritrovato il sorriso in campionato battendo la Lazio dopo due pareggi consecutivi, mentre i Reds arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato per 0-0 il derby del Merseyside contro l’Everton in trasferta.

Al Maradona è previsto il tutto esaurito per questa sfida di grande fascino, con i tifosi azzurri pronti a trascinare il Napoli per tutti e 90′ contro i vicecampioni d’Europa. Una sfida che, però, rischia di perdere uno dei protagonisti più attesi, vale a dire Victor Osimhen, con l’attaccante nigeriano che ha riportato un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro dopo la vittoria di Roma. La sua presenza è dunque da valutare e lo staff tecnico azzurro ha preso la sua decisione.

Filtra ottimismo per Osimhen: le ultime

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Victor Osimhen potrebbe essere a disposizione per la sfida con il Liverpool, ma non dovrebbe partire dall’inizio. Il quotidiano campano spiega come nel Napoli filtri ottimismo sul recupero dell’attaccante nigeriano, ma che allo stesso tempo lo staff tecnico predichi cautela e non voglia correre rischi inutili.

Per il Napoli inizia un periodo pieno di impegni ravvicinati e gli azzurri non vogliono rischiare di perdere un giocatore fondamentale come Osimhen proprio adesso. L’attaccante nigeriano scalpita per essere in campo, ma Spalletti sa bene di non poter correre rischi e l’ex Lille potrebbe partire dunque dallla panchina, con il tecnico toscano che potrebbe decidere di rischiarlo solo se le cose non dovessero mettersi per il verso giusto.

Le condizioni di Osimhen saranno valutate nella rifinitura di questa mattina dopo l’allenamento personalizzato svolto ieri, con l’attaccante che spera di convincere lo staff azzurro. Osimhen, tuttavia, non è l’unico dubbio per Spalletti in vista di questa super sfida, con il tecnico azzurro che deve valutare anche le condizioni di Lozano.

Napoli-Liverpool, le ultime sulla probabile formazione azzurra

Anche Lozano, come Osimhen, è uscito malconcio dalla sfida dell’Olimpico, con il messicano che è stato portato anche in ospedale per controlli dopo lo scontro con Marusic dove per fortuna ha riportato solo un trauma cranico. Il giocatore ha recuperato subito dall’infortunio e si è allenato in gruppo, ma non dovrebbe partire dal 1′ questa sera, con Politano pronto a prendere il suo posto sulla fascia destra.

Nel caso Osimhen non dovesse farcela, invece, Spalletti punterà su uno tra Raspadori e Simeone, con entrambi che sognano di debuttare in Champions League. Esclusi questi due cambi, Spalletti dovrebbe riproporre esattamente la stessa formazione che ha battuto la Lazio sabato scorso e ciò significa che in campo ci sarà anche Kvicha Kvaratskhelia, anche lui pronto al debutto in Champions League e voglioso di dimostrare il suo valore anche contro una squadra di grande blasone come il Liverpool.