UFFICIALE Rangers-Napoli rinviata: svelato il vero motivo

Rangers-Napoli non si giocherà più martedì, ma mercoledì sera. La Uefa ha comunicato il perché di questa decisione.

Dopo le due grandi prestazioni contro la Lazio e contro il Liverpool di Jurgen Klopp, il Napoli ieri ha sofferto prima di battere lo Spezia di Luca Gotti. I partenopei, infatti, hanno portato a casa i tre punti solo grazie alla rete siglata da Giacomo Raspadori all’88’. Il team campano è adesso chiamato a confermarsi proprio nella massima competizione europea per club.

Dopo la vittoria ottenuta contro lo Spezia, infatti, i partenopei sfideranno i Glasgow Rangers per la seconda giornata del Gruppo A. Per i campani sarà una gara difficilissima, considerando sia l’ambiente super ostico che la volontà del team scozzese di rifarsi dalla sconfitta netta contro l’Ajax.

La gara dell’Ibrox Stadium era inizialmente prevista per la serata di martedì, ma proprio in questi minuti la Uefa ha ufficializzato il rinvio della partita alla serata di martedì a causa di uno specifico motivo.

La decisione della Uefa: rinviato di un giorno il match tra Rangers e il Napoli per motivi di ordine pubblico a seguito della morte della Regina Elisabetta II

La Uefa, come comunicato anche dalla SSC Napoli con una nota, ha deciso di slittare l’incontro di un giorno per le limitazioni del dipartimento di polizia inglese e all’organizzazione degli eventi che si stanno susseguendo in questi giorni in seguito al decesso della Regina Elisabetta II.

L’organo che gestisce il calcio europeo ha anche comunicato che il governo UK ha vietato la trasferta in Scozia ai tifosi ospiti. La SSC Napoli, quindi, provvederà al rimborso dei biglietti acquistati con delle modalità che saranno comunicate in un momento successivo. Di conseguenza, il settore ospiti sarà chiuso anche per il match di ritorno in programma al Maradona il prossimo 26 ottobre. Anche la gara di Youth League del Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi è stata rinviata a mercoledì 14 settembre (ore 15.00). Tuttavia questa decisione della Uefa andrà ad incidere anche sul campionato del team guidato da Luciano Spalletti.

Rinvio Ranger-Napoli, Luciano Spalletti avrà un giorno in meno per preparare lo scontro diretto contro il Milan di Stefano Pioli

Il Napoli, infatti, se da un lato avrà un giorno in più per preparare la gara contro i Rangers, da un lato avranno meno tempo a disposizione per lo scontro diretto di domenica prossima contro il Milan di Stefano Pioli. Luciano Spalletti, quindi, dovrà valutare tantissime cose prima di decidere chi farà scendere in campo contro gli scozzezi, visto che deve fare già a meno dell’infortunato Victor Osimhen.