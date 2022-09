Zielinski rigenerato: ma scoppia un problema in casa Napoli

Piotr Zielinski è stato uno dei giocatori più positivi di questo avvio di stagione. Il giocatore però potrebbe presto diventare un problema

Piotr Zielinski si è ripreso il Napoli. Sul finale della scorsa stagione il centrocampista polacco aveva fatto discutere per le sue prestazioni altalenanti, in controtendenza con quanto di buono aveva fatto vedere al Napoli. In molti pensavano che per lui non potesse esserci posto nel nuovo Napoli, soprattutto per le tante sirene di mercato estive. Il West Ham sembrava pronto a presentare un’offerta importantissima per il giocatore. Zielinski però ha chiuso le porte ad ogni tipo di discorso e di ipotesi di trasferimento. Nella sua testa c’è sempre stato il Napoli, e la voglia di riscattarsi dopo l’opaco finale di stagione.

Il giocatore in questo avvio di stagione è stato uno dei più positivi in casa Napoli. Complice anche il ritorno al modulo 4-3-3, ed il feeling ormai collaudato con Anguissa e Lobotka, Zielinski è partito fortissimo riprendendosi in mano il Napoli. La magistrale gara giocata contro il Liverpool è l’emblema del riscatto del polacco, che ha già messo a segno 3 reti in sette gare giocate, già più di quelli messi a segno lo scorso anno in tutto il girone di ritorno, quando il giocatore era inspiegabilmente stato uno dei più negativi.

L’allarme, ora, sembra rientrato, almeno sul campo. Ora i fari, per quanto riguarda Zielisnki si spostano fuori, e a quel contratto in scadenza nel Giugno del 2024.

Zielinski, il Napoli pensa al rinnovo, ma l’offerta è sorprendente

La priorità in casa Napoli è evitare un nuovo caso Fabian Ruiz. Gli azzurri non vorrebbero arrivare alla prossima estate con la situazione del contratto di Piotr ancora da definire, rischiando di doverlo cedere perdendo però qualcosa dal punto di vista economico, come avvenuto con Ruiz, o peggio ancora di perdere a zero il grosso investimento fatto sul giocatore.

Zielinski, ad ormai 28 anni, è nel pieno della sua maturità calcistica, e sono davvero tante le big europee che seguono con attenzione l’evolversi degli eventi per quanto riguarda il futuro del giocatore.

Il Napoli vorrebbe tutelarsi iniziando subito i discorsi per un prolungamento di contratto e trovando un accordo prima dell’estate per mettersi in una posizione di forza contro gli assalti dei club esteri ed evitare che il giocatore si svincoli a zero. I lavori per il rinnovo di contratto però al momento sembrano essere più complicati del previsto.

Il Napoli infatti, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto ad offrire un nuovo contratto da 3 milioni l’anno. Attualmente Zielinski guadagna 4 milioni in azzurro. Si tratterebbe quindi di una offerta a ribasso rispetto all’attuale contratto, in linea con l’attuale politica di contenimento dei costi sposata dal Napoli. Considerando le richieste di aumento che sembrano invece arrivare dal fronte del giocatore, il discorso potrebbe diventare più spinoso del previsto