Rangers-Napoli, un dato non sorride agli azzurri: non deve ricapitare

Buone notizie per i tifosi azzurri in vista della seconda giornata di Champions League che vedrà il Napoli affrontare i Rangers.

Mercoledì sera il Napoli sarà di scena in Scozia dove affronterà i Rangers per la seconda giornata di Champions League. Gli azzurri arrivano a questa partita con il morale alto avendo vinto le ultime 3 partite consecutive, tra l’altro rifilando ben 4 gol ai vicecampioni d’Europa del Liverpool, dominando i Reds nella prima giornata del loro percorso europeo.

I Rangers, invece, non hanno disputato il loro turno di campionato nel weekend, con la sfida contro l’Aberdeen rinviata per la morte della Regina Elisabetta II. Inizialmente si pensava che anche il match contro il Napoli sarebbe stato posticipato, ma alla fine è stato spostato solo un giorno più avanti rispetto al programma originale, visto che martedì la salma della Regina sarà esposta ad Edimburgo per le prossime 24 ore.

Il Napoli dovrà fare a meno dei propri tifosi, essendo stato deciso di non far entrare i supporters azzurri ad Ibrox, ma per gli stessi sono arrivate buone notizie in vista di questa partita.

Rangers-Napoli sarà trasmessa in chiaro: i precedenti

I tifosi azzurri, come detto, non potranno essere ad Ibrox per sostenere la propria squadra, ma potranno farlo davanti alla tv tutti insieme. Questo perché la sfida tra i Rangers ed il Napoli sarà mostrata in chiaro su Canale 5 diversamente da quanto accaduto nella prima giornata contro il Liverpool, quando la gara fu mandata in onda in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video.

Nello scorso turno, fu la sfida tra il Paris Saint-Germain e la Juventus ad essere trasmessa su Canale 5 mentre stavolta, per la felicità dei tifosi azzurri, toccherà al Napoli. Oltre che su Canale 5, comunque, la partita sarà visibile anche su Sky Sport dato che non si tratta di un’esclusiva assoluta da parte di Mediaset.

Una notizia ottima per tutti i tifosi del Napoli, dato che nello scorso turno non tutti sono riusciti a vedere la gara degli azzurri su Prime Video poiché non tutti hanno voluto abbonarsi alla piattaforma considerati i già tanti abbonamenti che servono per seguire tutta la Serie A e la Champions League.

L’ultimo volta che il Napoli ha giocato la Champions League ed è stato trasmesso in chiaro su Canale 5 è stata a Febbraio 2020 quando gli azzurri ospitarono al Maradona (all’epoca San Paolo ndr.) il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale. La partita terminò 1-1 con Griezmann che rispose al vantaggio azzurro firmato da Mertens.

L’ultima volta in assoluto del Napoli in chiaro, invece, è stata lo scorso anno, sempre con il Barcellona ma nel ritorno degli spareggi di Europa League, con la gara trasmessa in chiaro da TV8. Diversamente dalla sfida di Champions League del 2020, gli azzurri delusero e furono travolti 4-2 in casa dai blaugrana, venendo eliminati visto l’1-1 dell’andata. Un dato non positivo per il Napoli, con la squadra di Spalletti che deve assolutamente evitare di ripetersi.

Rangers-Napoli, le ultime da Castel Volturno: Lozano verso il forfait

Quest’oggi il Napoli ha continuato a preparare in quel di Castel Volturno la sfida di mercoledì contro i Rangers. Come accaduto già ieri, non si è allenato con la squadra Hirving Lozano, con l’esterno d’attacco messicano ancora fermato dalla sindrome influenzale. E’ molto probabile, dunque, che Lozano sarà costretto a dare il forfait per la trasferta in terra scozzese, con Politano pronto a prendere il suo posto.

Non sarà arruolabile neppure Diego Demme, con il centrocampista tedesco che ha effettuato solo terapie e lavoro personalizzato in campo. Out per questa partita, ovviamente, anche Osimhen che ha svolto solo terapie dopo la lesione di secondo grado del bicipite femorale destro subita nella sfida contro il Liverpool.