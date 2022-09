Insigne torna in Italia: attesa oggi l’ufficialità

Lorenzo Insigne potrebbe presto fare rientro in Italia. Oggi attesa la decisione ufficiale sull’attaccante

Lorenzo Insigne è ormai immerso nella sua nuova avventura in Canada. L’ex capitano del Napoli è sbarcato quest’estate in MLS, tra le file del Toronto. Insigne non ha raggiunto l’accordo di rinnovo di contratto con il Napoli, ed ha accettato la corte dei canadesi, che lo hanno convinto con il loro progetto e con un faraonico contratto da 10 milioni netti. Insigne si sta ambientando alla nuova vita. In città è stato accolto nel miglior modo possibile, e anche sul campo il giocatore sta regalando buone prestazioni, anche se per ora non sono bastate a portare fuori il Toronto dalle zone di bassa classifica. La “saudade”, però, secondo molti starebbe iniziando a farsi sentire.

Lorenzo non dimentica di certo l’Italia. L’attaccante ha ammesso più volte di sentire molto la mancanza del nostro paese, e soprattutto della sua Napoli e della famiglia. “E’ casa mia” continua a ribadire Lorenzo, che secondo molti soffrirebbe già di nostalgia e non vedrebbe l’ora di tornare presto in Italia. Il giocatore potrebbe essere presto essere accontentato. Manca solo l’ufficialità, ma Insigne potrebbe presto tornare nel nostro paese, anche se non nella sua Napoli.

Lorenzo Insigne, presto il rientro in Italia. L’attaccante nei convocati di Mancini

Il campionato di Serie A, così come tutti i maggiori campionati, si apprestano infatti a fermarsi per la sosta Nazionali. L’Italia di Roberto Mancini sarà attesa dal doppio impegno in Nations League contro Inghilterra (allo stadio San Siro) e l’Ungheria. Il commissario tecnico ufficializzerà a breve la lista dei giocatori che faranno parte della spedizione azzurra, ma sono già trapelate le prime informazioni.

Nel taccuino del tecnico, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche il nome di Lorenzo, che per la prima volta dall’arrivo in pompa magna a Toronto tornerebbe nel nostro paese, anche se solo per pochi giorni. L’ultima partita per Lorenzo Insigne in Nazionale risale allo scorso 24 Marzo, a quella maledetta gara contro la Macedonia persa 1 a 0 che è costata agli azzurri la qualificazione al prossimo mondiale.

Una sconfitta che sicuramente si farà sentire ancora per lungo tempo, ma che Mancini sembra volere riscattare continuando ad affidarsi ai suoi fedelissimi, tra cui proprio Lorenzo. Insigne per problemi fisici e scelte del ct aveva saltato le gare seguenti. Sei mesi dopo potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra ed entrare a far parte anche di questo nuovo corso targato Mancini.

Insigne con la nazionale maggiore ha disputato 54 partite e 10 gol a 10 anni dal suo esordio. In molti pensavano che con il trasferimento in America potesse uscire dal radar della Nazionale, come spesso accade, ma Mancini continua a tenere d’occhio il talento di Napoli anche a distanza. Insigne è pronto a tornare in Italia, e chissà che la vicinanza a casa non possa fare bene all’umore dell’ex capitano del Napoli.