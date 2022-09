“È forte come Milinkovic-Savic”, il paragone per il centrocampista del Napoli è prestigioso

Arriva un importante paragone per il centrocampista dei Napoli: l’investitura è prestigiosa, visto che si parla di Milinkovic-Savic

Pochi dubbi, anche se la Lazio non è sempre al top e non lotta per traguardi ambiziosi può vantare su un calciatore eccezionale. Sergej Milinkovic-Savic è sicuramente la stella dei biancocelesti assieme a Ciro Immobile, e molto probabilmente tra i migliori centrocampisti della Serie A, se non il migliore. Giocatore completo, forza fisica dirompente, in grado di fare le due fasi. E poi un piede raffinato, tecnica, capacità di creare assist anche da distanze siderali e propensione al gol. Insomma, non si può chiedere di più a un centrocampista, indubbiamente di uno “step” avanti rispetto a tanti colleghi che vediamo nel nostro campionato.

La Lazio se lo gode, ed è naturale che un paragone guardando a lui non può che essere di grande prestigio. Ci ha pensato l’allenatore Delio Rossi, che ha parlato del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski e del suo ottimo momento. “E’ stato positivo ringiovanire la rosa, scouting e allenatore sono stati bravi perché non era facile sostituire i partenti – ha detto Rossi a Radio Marte – ma stanno facendo molto bene anche quelli che già c’erano. Penso al centrocampo, ad esempio: ora ci sono tre titolari che sono calciatori molto importanti. Lobotka crea gioco ed equilibrio – ha spiegato l’allenatore – Anguissa è una grande scoperta e sa fare tutte e due le fasi, e poi c’è Zielinski che quando sta bene è il migliore della Serie A assieme a Milinkovic-Savic”.

Zielinski ottiene un paragone di assoluto prestigio

Questo il paragone prestigioso, visto che Rossi paragona il polacco del Napoli al serbo della Lazio. “Anche se Spalletti cambia i moduli in fase di possesso, alla fine il Napoli si difende col 4-4-2. Tatticamente la scelta funziona, la squadra gioca bene con il 4-3-3 di impostazione. Sulle ambizioni non mi sbilancio, si vedranno strada facendo, ma con questo Zielinski si può fare il salto di qualità”. Il paragone è sicuramente illustre, Milinkovic è tra i migliori giocatori della Serie A e per Zielinski lo stimolo per trovare continuità ed efficienza potrebbe essere proprio puntare ad avere un rendimento paragonabile a quello del “Sergente”.