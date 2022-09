Milan-Napoli, sospiro di sollievo per Spalletti: torna a disposizione il big

Napoli pronto a rituffarsi sul campionato per la difficile sfida contro il Milan. Tra i convocati torna un big.

Non c’è tregua per il Napoli. Dopo la convincente vittoria contro i Glasgow Rangers, che ha catapultato gli azzurri al primo posto del girone di Champions League, gli azzurri non possono lasciarsi andare a facili entusiasmo e sedersi sugli allori. Per Spalletti e i suoi uomini è subito ora di rituffarsi sul campionato. Domenica ad attendere il Napoli c’è una delle sfide più difficili, quella contro il Milan campione d’Italia. Azzurri e rossoneri sono appaiati, insieme all’Atalanta, al primo posto in classifica, e la gara può già dire molto sulle ambizioni delle due squadre.

I due allenatori sono alle prese con diversi grattacapi. Pioli dovrà fare a meno di Leao, che dovrà scontare un turno di squalifica, mentre tra i rossoneri mancheranno anche Origi e Rebic, assenti per infortunio. Anche il Napoli, però, dovrà far fronte ad assenze molto importanti. Spalletti però rispetto al collega potrà consolarsi con una notizia positiva dall’infermeria: uno degli assenti del Napoli potrebbe recuperare giusto in tempo per il match contro i rossoneri.

Milan – Napoli, Spalletti studia la formazione anti-rossoneri: tra i convocati torna un big dopo l’infortunio

Hirving Lozano per la sfida contro i Glasgow Rangers era nella lista degli indisponibili degli azzurri. Una brutta influenza ha impedito al “Chucky” di partire per la Scozia e prendere parte all’incontro. In questi giorni, l’attaccante ha svolto del lavoro personalizzato, e sembrerebbe essere in via di recupero. Il Corriere dello Sport si sbilancia, e parla di un Lozano che quasi certamente sarà nella lista dei convocati di Spalletti per la sfida contro il Milan. Più cauta invece la Gazzetta dello Sport, che parla di un giocatore in netta ripresa, ma anche di condizioni che verranno valutate nelle prossime ore. Tutto, ad ogni modo, lascerebbe presagire un pronto rientro di Lozano nel match contro i rossoneri.

Un’ottima notizia per Spalletti, che dovrà già fare a meno della pesantissima assenza di Osimhen, ai box per ancora diverse settimane. Nonostante il rientro in squadra di Lozano, difficilmente il tecnico rischierà subito l’attaccante messicano, che probabilmente verrà utilizzato solamente come carta a gara in corso, anche per tutelare le sue energie e la sua condizione non ancora ottimale.

Spalletti in avanti sembrerebbe convinto ad affidarsi alla irrinunciabile fantasia di Kvaratskhelia e alla affidabilità e freschezza di Politano. Per l’ultimo posto del tridente invece sarà ballottaggio tra Simeone e Raspadori, con quest’ultimo che dopo i due gol nelle ultime due gare sembrerebbe partire favorito. Quanto a Lozano, come detto, è probabile che il tecnico scelga di portarlo con sé in panchina e di valutare in base all’andamento del match un suo eventuale utilizzo.