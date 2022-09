Napoli, sei da record! La statistica che vede primeggiare gli azzurri

Il grande inizio di stagione da parte del Napoli è confermato dall’ennesima statistica che vede primeggiare gli azzurri.

La grande vittoria contro il Milan a San Siro per 2-1 ha permesso al Napoli di chiudere come meglio non poteva il primo tour de force della stagione. Gli azzurri sono partiti benissimo questa stagione, sono primi in classifica a quota 17 punti assieme all’Atalanta in campionato ed in Champions League comandano il proprio girone con 6 punti dopo aver travolto Liverpool e Rangers nelle prime due giornate.

In un lampo, il Napoli ha fatto rimangiare tutte le critiche che gli sono piovute addosso per i tanti dolorosi addii come quelli di Koulibaly e Mertens e per un mercato senza l’arrivo di top player a livello di nomi. Gli azzurri hanno dimostrato che si può fare bene anche senza nomi altisonanti e c’è una statistica, l’ennesima, che conferma quanto di buono fatto dalla squadra di Spalletti fin qui.

Napoli ancora imbattuto: solo 9 squadre come gli azzurri

Il Napoli di Spalletti ha disputato fin qui 9 partite stagionali ed è riuscito a conservare la propria imbattibilità, togliendola proprio al Milan battendolo a San Siro. Un record per gli azzurri che si confermano autori di grandi inizi di stagione, considerato che nella passata stagione ottennero ben 7 vittorie consecutive che fecero sognare molto i tifosi.

Seppur non siano arrivate sette vittorie consecutive in campionato, cosa accaduta nella passata stagione, il Napoli ha evitato passi falsi in Europa quest’anno (lo scorso anno fu battuto in Europa League dallo Spartak Mosca ndr.) ed ora può vantare questo record che condivide solamente con altre 9 squadre contando solo top 5 campionati europei, anche se con qualche differenza. Una statistica che conferma, assieme a tante altre, la supremazia della formazione azzurra in questo inizio di stagione.

Al momento, in Italia solo l’Atalanta è rimasta in scia del Napoli, con la Dea che condivide la vetta della classifica con gli azzurri, con 5 vittorie e 2 pareggi. Guardando all’Europa, invece, ci sono due squadre ancora imbattute in Premier League ovvero il Manchester City ed il Tottenham di Antonio Conte, con gli Spurs che però hanno perso l’imbattibilità a livello europeo perdendo in Champions League contro lo Sporting.

Discorso completamente diverso per il Real Madrid che è l’unica squadra in Liga ancora imbattuta e capace anche di vincere tutte le partite fin qui disputate, con 6 vittorie in campionato e 2 in Champions League. In Germania, invece, a sorpresa c’è l’Union Berlino che dopo 7 giornate di Bundesliga ha vinto 5 partite e ne ha pareggiate 2 ma che, come il Tottenham, ha perso l’imbattibiltà generale perdendo le prime due partite di Europa League contro Royale Union Saint-Gilloise e Braga.

A chiudere la Francia dove ci sono ben 3 squadre in Ligue 1 che sono ancora imbattute ovvero Paris Saint-Germain, Marsiglia e Lens. Come il Napoli, anche il PSG ha mantenuto la sua imbattibiltà generale avendo ottenuto 9 vittorie ed 1 pareggio nelle 10 partite stagionali disputate, mentre il Marsiglia di Tudor è crollato due volte in Champions League contro Tottenham ed Eintracht Francoforte. Chiude il Lens dell’ex Udinese Fofana con 5 vittorie e 3 pareggi in 8 giornate di campionato.