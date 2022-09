Napoli, arriva il rinnovo: quanto guadagnerà il nazionale azzurro di Spalletti

Un nazionale azzurro in odore di rinnovo. Spalletti e il Napoli pronti a blindare il giocatore: ecco quanto guadagnerà

Tra le piacevoli novità di queste stagioni in casa Napoli c’è sicuramente Alessio Zerbin. Il ventitreenne ex primavera negli ultimi anni ha lasciato gli azzurri per completare la sua gavetta nelle serie minori, dalla serie B alla serie C, tra Viterbese, Cesena, Pro Vercelli e Frosinone. Proprio con la maglia dei giallazzurri la scorsa stagione Zerbin è stato autore di un buon campionato, con 31 presenze e 9 gol, che avevano già fatto intravedere un netto salto di qualità nel suo percorso di crescita. Tornato in estate alla “casa madre” in ritiro è riuscito a convincere Spalletti e ad avere finalmente la sua chance con la prima squadra degli azzurri. Il tecnico lo ha valutato maturo abbastanza da potere fare parte della prima squadra, e il Napoli ha respinto tutte le richieste di interesse arrivate nei confronti del giocatore. Non solo. Oltre a far parte della squadra a sorpresa Zerbin in questo avvio di stagione sta avendo anche un buon minutaggio e possibilità di mettersi in mostra in alcuni scampoli di partita. Sino ad ora ha collezionato 3 presenze per un totale di 51 minuti in campionato e 46 minuti in Champions League, testimonianza della fiducia che Luciano Spalletti ha nei suoi confronti.

Non è facile per un giovane guadagnarsi spazio nel calcio che conta, ma Zerbin partita dopo partita si sta conquistando gradualmente il suo posto nel nuovo Napoli. Alessio ha anche avuto la soddisfazione di entrare nel giro della nazionale italiana di Roberto Mancini, segno della grande crescita compiuta in questi anni. “Alessio è molto veloce, nel suo ruolo non ce ne sono tanti. Può avere un grande futuro” aveva detto lo stesso Mancini qualche mese fa. Una “investitura” che sa quasi di profezia.

Per Zerbin l’obbiettivo è continuare su questa strada, e continuare a vestire la maglia azzurra. Una idea che sembra trovare d’accordo anche il Napoli, pronto a puntare con decisione sul giocatore.

Zerbin, l’ex primavera sta conquistando il Napoli: pronto il rinnovo

Dopo i segnali ricevuti da Spalletti, che ha dimostrato di credere molto nel giocatore, è ora di un’altra grande testimonianza di fiducia nei confronti di Zerbin. Il Napoli ha infatti già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per prolungare il contratto. Attualmente il contratto del giocatore scade nel 2025, e Zerbin prende una cifra davvero irrisoria, circa 100 mila euro.

Il Napoli potrebbe arrivare a proporre una scadenza più lunga, con un adeguamento di stipendio, che salirebbe sino a 500 mila euro. Dopo avere respinto gli attacchi di Sampdoria e Cremonese, che in estate hanno provato a strappare il giocatore agli azzurri, gli azzurri sono pronti a puntare forte sul giocatore, blindandolo e prolungando la sua avventura con la maglia azzurra.