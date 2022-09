“Meret era stato ceduto”: il retroscena e la scelta di De Laurentiis

Alex Meret, da separato in casa a leader del Napoli. Il retroscena: il giocatore in estate era stato ceduto

Alex Meret è sicuramente una delle sorprese più gradite di questo avvio di stagione per il Napoli. Il portiere sta dimostrando affidabilità, concretezza, concentrazione e capacità di incidere nei momenti importanti della gara con le sue parate. In 9 partite il portiere è riuscito a collezionare ben 4 clean sheets. Segno di una fase difensiva che funziona e supporta la squadra, anche per merito di Meret che dà sicurezza a tutto il reparto e con le sue parate è in grado di togliere spesso le “castagne dal fuoco”. L’exploit dell’estremo difensore azzurro era però tutt’altro che scontato in estate.

Meret ha vissuto infatti un’estate quasi da “separato in casa”. Dopo alcuni pesanti errori fatti durante la passata stagione la dirigenza azzurra non sembrava troppo convinta di puntare il tutto per tutto sul portiere friulano. Non a caso in estate il direttore sportivo Giuntoli ha sondato diversi profili di primo livello per la porta del Napoli. Gli azzurri in estate sono stati molto vicini a Kepa, portiere del Chelsea, e soprattutto Keylor Navas, che sino agli ultimi giorni di mercato sembrava potesse lasciare il PSG per vestire la maglia azzurra. Le trattative alla fine non si sono concretizzate, e il Napoli ha affidato a Meret il ruolo di numero uno della squadra. Il resto è storia, con Alex che è riuscito partita dopo partita a conquistare la fiducia dell’ambiente.

Proprio in merito alla particolare estate vissuta da Meret nelle ultime ore è emerso nelle ultime ore un interessante retroscena.

Alex Meret, in estate era stato ceduto: il retroscena sul giocatore