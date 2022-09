Napoli, c’è il rinnovo per due big: i dettagli

Il Napoli sta già pensando al futuro, con il club azzurro che ha deciso di rinnovare il contratto di due big, ecco tutti i dettagli.

Il Napoli è partito forte in questa stagione e dopo 9 partite ufficiali si trova a comandare sia la classifica di Serie A (a pari merito con l’Atalanta ndr.), che quella del proprio gruppo in Champions League. Gli azzurri si stanno godendo il presente, ma De Laurentiis e Giuntoli stanno già progettando il futuro, con entrambi che vogliono continuare mantenere alta la competitività della rosa

La società partenopea, oltre a possibili futuri acquisti, vuole anche valorizzare chi è in rosa ed alla luce di questo grande inizio di stagione per alcuni giocatori è vicino il rinnovo. Tra questi vi sono Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani, con il Napoli che ha deciso di blindare quelle che considera colonne portanti della squadra tanto per il presente quanto per il futuro.

Il Napoli blinda Lobotka e Rrahmani: pronto il rinnovo del contratto

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis sta pensando di blindare subito i giocatori che ritiene più importanti per il futuro. Il primo a dover rinnovare il proprio contratto sarà Stanislav Lobotka, con il centrocampista slovacco che è legato al Napoli fino al 2025. L’idea della società azzurra è quella di prolungare l’accordo fino al 2027, con Lobotka che riceverebbe anche un più che meritato aumento dell’ingaggio.

Dopo quanto mostrato nella scorsa stagione, Lobotka si sta confermando quest’anno con prestazioni eccellenti ed il Napoli ha intenzione di rinnovare il suo contratto per dimostrargli in maniera concreta la fiducia che ripone in lui. Fiducia che ripone anche in Amir Rrahmani, con il difensore kosovaro che dovrebbe essere il secondo giocatore a rinnovare il proprio contratto.

Come Lobotka, anche Rrahmani ha il contratto in scadenza nel 2025 ed il Napoli è pronto a prolungarlo fino al 2027 con un cospicuo aumento dell’ingaggio. Il difensore ex Verona è diventato il perno centrale della difesa ed ha dimostrato subito grande affiatamento con Kim Min-Jae, con gli azzurri che sono molto soddisfatti del suo rendimento.

Rinnovo Meret: le ultime

Se Lobotka e Rrahmani hanno il contratto in scadenza solo nel 2025, decisamente più urgente è la situazione di Alex Meret, il cui contratto scade al termine di questa stagione. L’ottimo inizio di campionato da parte dell’estremo difensore azzurro ha convinto il Napoli che ora sta cercando quantoprima di trovare un accordo per rinnovare il suo contratto.

Gli ottimi risultati ottenuti fin qui, fa sapere la Gazzetta dello Sport, stanno favorendo i colloqui tra le parti, con il dialogo tra Giuntoli e l’agente del portiere azzurro Federico Pastorello che è più aperto che mai. Nonostante tutto, l’accordo non è vicino e ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di mettere tutto nero su bianco. Al momento si sta lavorando ad un rinnovo del contratto con un ingaggio da 1,7-1,8 milioni di euro netti a stagione, con Meret che sa di avere ormai la garanzia di essere il portiere titolare e ciò potrebbe essere importante per chiudere in maniera positiva la trattativa.