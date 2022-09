Chi è Noah Zula, il nuovo acquisto del Napoli: le caratteristiche del talento

Il Napoli, nonostante la sosta del campionato, si è mosso sul mercato, dove ha preso il giovane Noah Zula.

Il Napoli ha concluso il primo scorcio di stagione al primo posto in classifica sia in Serie A che in Champions League. In campionato guidano la classifica insieme all’Atalanta di Gasperini con un punto di vantaggio sulla sorprendente Udinese di Andrea Sottil, mentre nella massima competizione europea per club hanno tre punti di vantaggio rispetto al Liverpool e l’Ajax. Tuttavia per Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli è sempre tempo di calciomercato.

Secondo quanto riportato da ‘Giovanili Napoli’, infatti, il Napoli ha preso il giovanissimo Noah Zula. Il centrocampista classe 2005, però, non andrà a rinforzare la prima squadra guidata da Luciano Spalletti, ma il Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi. Di fatto, il team guidato dallo storico vice di Walter Mazzarri necessità di qualche rinforzo tra le sue fila, visto che è terzultimo in campionato con soli tre punti dopo cinque giornate.

La situazione per gli azzurrini non va di certo meglio in Youth League, anzi. Il Napoli Primavera, infatti, è ultimo nel girone con zero punti dopo le due sconfitte rimediate contro il Liverpool e i Rangers. Noah Zula, quindi, è stato preso proprio per cercare di dare una mano al team guidato da Nicolò Frustalupi.

Napoli, Noah Zula è stato presto a paramentro zero dallo Schalke 04

Il giocatore, nato in Germania a Duderstadt il 21 giugno del 2005, è stato preso dal club partenopeo a parametro zero. Noah Zula, infatti, si era svincolato dallo Schalke 04 nel corso dell’estate appena trascorsa. Il centrocampista fu preso dal club di Gelsenkirchen dal RSV Gottin.05 Yth nel 2018 per poi giocare nell’Under 16 e nell’Under 17.

Noah Zula con l’Under 17 dello Schalke 04 è riuscito a disputare ben diciassette presenze, per un totale di 420 minuti, riuscendo a fornire anche un assist vincente. Il giovane tedesco è un centrocampista centrale difensivo e con le sue caratteristiche potrebbe dare una grossa mano alla difesa di Frustalupi, la quale è in palese difficoltà. Tuttavia, oltre a quello per la Primavera, c’è anche il mercato della prima squadra .

Mercato Napoli, si tratta per rinnovare il contratto ad Alex Meret: i dettagli

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, di fatto, dopo una super sessione estiva di calciomercato, sono al lavoro per cercare di rinnovare il contratto, in scadenza nel 2023, di Alex Meret. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il dialogo tra il Napoli e Federico Pastorello, agente dell’estremo difensore, è aperto e un accordo si potrebbe trovare sulla base di 1,7/1,8 milioni netti a stagione.