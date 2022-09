Simeone, il messaggio non lascia dubbi: “Mi ha dato la scossa”

Simeone, il giocatore racconta i primi mesi da giocatore del Napoli e la svolta avuta: “Mi ha dato la scossa”

Giovanni Simeone si è inserito subito nel migliore dei modi nell’universo Napoli. Il Cholito è arrivato in estate dal Verona. Su di lui gli azzurri hanno investito una cifra di 3,5 milioni per il prestito più 15,5 per il riscatto. L’argentino ha già iniziato a ripagare la fiducia mostratagli dalla società. Inizialmente sembrava che Simeone dovesse essere principalmente il “vice Osimhen” chiamato a fare richiamare il nigeriano, ma si è capito ben presto che nelle idee di Spalletti l’attaccante era invece molto di più. Titolare in un attacco a tre, utilizzato insieme ad Osimhen, arma incisiva dalla panchina: il Cholito ha già dimostrato tutta la sua versatilità e utilità alla causa azzurra. In sei partite disputate dal giocatore tra Campionato e Champions l’attaccante ha messo a segno due gol.

In queste prime settimane da giocatore del Napoli Simone ha dimostrato una grande crescita personale. Merito anche di una simbiosi con l’ambiente che sembra essere già totale. Spregiudicatezza, entusiasmo, un pizzico di follia e tanta cattiveria, Simeone è uno degli emblemi e dei volti di questo nuovo, fresco Napoli.

Simeone, con il Napoli è già amore: “Mi ha dato la scossa”

A confermare l’incontro estremamente positivo avuto con l’ambiente Napoli è stato lo stesso Simeone, che intervistato dal quotidiano Il Mattino ha raccontato il suo impatto con l’universo azzurro. “E’ stato un incontro magico sin da primo momento, è stato speciale sin da quando me ne hanno parlato” ha confessato il Cholito.

Il giocatore ha percepito subito delle sensazioni positive, e non ha mai avuto dubbi nel volere fortemente vestire la maglia azzurra. “Ci sono state altre opportunità in estate, ma nessuna mi ha dato l’emozione che mi ha dato l’idea di andare al Napoli. Qui c’è allegria” ha confessato Simeone.

“Napoli mi ha dato una scossa: dovevo venire qui” ha confermato il Cholito, che ha rivelato di essere una persona sensibile e di percepire le energie positive e saperle scinderle da quelle negative. “Credo in quello che sto facendo. E il volere e il credere sono sempre più forti di ogni cosa. Ci sono tante squadre forti come il Napoli ma è la voglia che poi decide chi vince” ha detto.

L’idea di Simeone coincide con quella di tutto il Napoli: gli azzurri sono pronti a dare battaglia e a contendersi lo scudetto con tutte le forze provando a sovvertire i pronostici di chi in estate parlava di una campagna estiva di ridimensionamento. I nuovi acquisti hanno portato aria fresca ed entusiasmo in casa Napoli. Il Cholito, che con l’infortunio di Osimhen ha assunto un ruolo sempre più centrale nel progetto azzurro, avrà un ruolo fondamentale nel raggiungere l’obbiettivo.