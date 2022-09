Quanto guadagna Osimhen: stipendio, bonus e durata del contratto

Osimhen è fermo da un po’ per colpa di un infortunio, ma la prova della sua importanza nel Napoli è data anche dal suo stipendio.

Il campionato è fermo per la sosta delle nazionali, ma i tifosi partenopei non aspettano altro che i club tornino a giocare. I sostenitori azzurri, infatti, vogliono rivedere il loro Napoli continuare a vincere sia in campionato che in Champions League, visto che è primo in classifica in entrambe le competizioni. La stagione del team campano è cominciata alla grande, anche se non ha potuto sfruttare per tutte le gare il grandissimo talento di Victor Osimhen.

Il nigeriano, infatti, aveva riportato nel corso del match contro la Lazio di Maurizio Sarri un risentimento muscolare che l’ha portato a giocare la sfida il mercoledì successivo contro il Liverpool di Jurgen Klopp in precarie condizioni.Victor Osimhen, di fatto, dopo che è stato fondamentale nei primi minuti della sfida contro i ‘Reds’, è stato costretto ad a uscire dal campo di gioco anzitempo.

Dall’infortunio rimediato nel corso della partita contro il Liverpool, infatti, Osimhen è fermo a i box. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il nigeriano dovrebbe tornare ad essere a disposizione di Luciano Spalletti verso metà ottobre, ovvero per la trasferta contro la Cremonese di Alvini. L’attaccante, di fatto, dovrebbe saltare sia la sfida contro il Torino che quella con l’Ajax in Champions League. Nonostante la sua assenza, il Napoli ha continuato comunque a vincere grazie al contributo di Raspadori e Simeone. Tuttavia l’importanza del centravanti per Spalletti è rimasta inalterata.

Napoli, Osimhen e Lozano sono i più pagati tra i calciatori azzurri: le cifre

Victor Osimhen, di fatto, resta ancora imprescindibile per il tecnico toscano, visto che in Serie A può essere dominante fisicamente. Inoltre, è difficile trovare un altro calciatore che possa dare tutta la profondità che ti fornisce il calciatore africano. La prova della caratura del calciatore è data dal suo ingaggio, ovvero 4 milioni di euro netti all’anno più 500mila euro di bonus. Il nigeriano, di fatto, insieme a Hirving Lozano, è il calciatore con il contratto, che scadrà nel 2025, con lo stipendio più alto tra le fila del Napoli.

Nonostante il suo infortunio, Osimhen è riuscito comunque a dare il suo importante contributo in questo primo scorcio di stagione. Il centravanti, oltre ai due gol segnati contro Verona e Monza, con i suoi movimenti ha dato la possibilità a Kvaratskhelia di esprimersi al meglio. Tuttavia, nel team partenopeo, c’è un altro giocatore che rischia di restare fermo per un po’.

Napoli, anche Politano è fermo ai box per infortunio

Matteo Politano, infatti, ha rimediato contro il Milan una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro, che lo dovrebbe far tornare in campo dopo il match di ritorno contro l’Ajax. Con l’italiano fermo ai box, Hirving Lozano avrà l’occasione di riprendersi il posto da titolare.