Quanto guadagna Lozano: stipendio, bonus e durata del contratto

Hirving Lozano è tra le stelle del nuovo Napoli. Il Chucky tra i top per investimento, ma ora serve far parlare il campo

Tra gli uomini da cui l’ambiente Napoli si aspetta sempre di più c’è sicuramente Hirving Lozano. Il giocatore messicano è arrivato in azzurro nel 2019 tra le grandi aspettative generali, essendo reduce dalle grande prestazioni e dall’exploit al mondiale del 2018 in Russia. Lozano è ormai uno dei veterani degli azzurri. Il “Chucky” negli anni all’ombra del Vesuvio ha mostrato tutte le sue grandissime qualità, ma anche un po’ di incostanza nelle prestazioni che i tifosi si aspettano di vedere sempre meno. Dopo l’altalena e ora di continuità e stabilità.

Con gli addii di Koulibaly, Mertens e Insigne Lozano è uno dei veterani che deve prendere sulle spalle il gruppo e mostrare la leadership necessaria a compattare i tanti volti nuovi arrivati in estate. Con la sua velocità, il suo spunto e il dribbling Lozano ha tutte le carte per essere una delle chiavi di successo dello scacchiere di Spalletti.

L’attaccante è pienamente coinvolto nel progetto azzurro, nonostante le voci di mercato che periodicamente lo circondano. In questo inizio di stagione Lozano ha disputato 7 gare tra campionato e Champions League, collezionando un solo assist ma nessuna rete. Un rendimento condizionato anche da qualche intoppo fisico. L’infortunio che lo ha costretto ai box sembra però acqua passata. “Fisicamente sto bene, ho avuto un infortunio e per questo non ho potuto giocare le ultime, ma adesso sto bene” ha rassicurato il giocatore. Lozano è adesso pronto per fare decollare la sua stagione.

Lozano nella top stipendi: ecco quanto prende l’attaccante

Da Lozano, come detto, ci si aspetta molto, anche per via del grande investimento fatto dal Napoli. Gli azzurri lo acquistarono dal PSV Eindhoven per una cifra vicina ai 38 milioni di euro. Un attestato di fiducia e un dispendio di risorse importante per gli azzurri.

Basta pensare che Lozano è tra coloro che percepisce uno stipendio maggiore tra gli azzurri. Lozano è infatti in cima alla lista dei giocatori più pagati nella rosa del Napoli. Il Chucky percepisce infatti uno stipendio annuale di 4,5 milioni l’anno netti.

Solo Victor Osimhen percepisce uno stipendio pari a quello di Lozano. L’attaccante nigeriano condivide con Chucky il primo posto classifica per quanto riguarda i calciatori in rosa più pagati. Il terzo più pagato, Piotr Zielinski, dista un milione rispetto ai colleghi (con uno stipendio di 3,5 milioni).

Presto lo scenario potrebbe cambiare. Il contratto di Lozano è infatti in scadenza nel 2024, e dovranno quindi presto iniziare i dialoghi relativi al futuro per cercare di capire se ci saranno i margini per un nuovo accordo o un prolungamento oppure se la situazione legata al futuro si metterò in salita. Intanto per il Chucky è ora di fare parlare il campo.