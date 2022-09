“E’ il migliore in Italia”: l’ex nazionale loda la stella di Spalletti

Dopo la bella vittoria di San Siro contro il Milan, un calciatore di Spalletti ha ricevuto tanti complimenti.

Il successo del Napoli contro il Milan è ancora vivo, e lo sarà per un po’ di tempo nella mente dei tifosi partenopei. Il successo contro i rossoneri, infatti, è stato importantissimo sia per la classifica che per il prosieguo della stagione della squadra campana.

Con questa vittoria, di fatto, la squadra guidata da Luciano Spalletti, paradossalmente, può acquisire più consapevolezza dei mezzi rispetto al trionfo in Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp. L’affermazione contro i ‘Reds’, infatti, è stata contraddistinta dal dominio partenopeo, mentre quella contro il Milan, viste anche le due traverse colpite, è arrivata dopo 90 minuti sofferti, ma allo stesso tempo anche gagliardi da parte del Napoli.

E proprio questi tipi di successi possono svoltare un’intera stagione, visto che dimostrano la vera compattezza di un intero gruppo nel momento di difficoltà. Anche se, ovviamente, tra i giocatori del Napoli che hanno giocato contro il Milan c’è stato qualcuno che è stato più determinante a portare a casa i tre punti ed uno di questi è sicuramente stato Alex Meret.

Napoli, Luca Marchegiani su Meret: “Tecnicamente è il migliore in Italia”

Il portiere, infatti, ha compiuto almeno due interventi importantissimi, i quali hanno dato una grossa mano al Napoli. Il primo è arrivato sul risultato di 0-0 sulla conclusione ravvicinata di Giroud, dove l’estremo difensore ha mandato la sfera con un gran colpo di reni sulla traversa. Nel secondo, invece, Meret si è allungato benissimo sulla conclusione quasi a botte sicura di Messias.

La prestazione dell’estremo difensore partenopeo è stata esaltata da tutti, anche da Luca Marchegiani. L’ex portiere della Lazio e della Nazionale, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Sky Sport’ sulle qualità di Alex Meret: “Sono contento per lui, è un portiere forte che merita tanto. I dubbi su di lui si sono creati all’interno del Napoli, mentre io non ne ho mai avuti. E’ il migliore in Italia tecnicamente, anche di Donnarumma secondo me”. Tuttavia tra i migliori in campo della vittoria contro il Milan bisogna inserire sicuramente anche Matteo Politano ed anche su di lui ci sono state delle importanti parole.

Mateto Politano, l’agente: “Nella testa del calciatore è scattato qualcosa”

Mario Giuffredi, agente del calciatore, infatti, ha parlato così del suo assistito a ‘Tv Luna’: “Il calciatore sta giocando in questa maniera perché nella sua testa gli è scattato qualcosa. Lui si è convinto a continuare a giocare ancora con la maglia del Napoli. Dopo alcuni chiarimenti che ci sono stati con Luciano Spalletti, ho capito che il tecnico non voleva mandarlo via a tutti i costi. Valencia? Non avrebbe mai potuto prendere il calciatore”.