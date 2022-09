Spalletti sospende gli allenamenti, Simeone ne approfitta: i tifosi impazziscono – FOTO

Luciano Spalletti manda tutti quanti a casa, Castel Volturno chiusa per due giorni: Simeone ne approfitta e fa impazzire i tifosi.

La sosta per gli impegni delle nazionali permette agli allenatori di lavorare su schemi, sulle qualità tecniche dei singoli e viene sfruttata dai giocatori per recuperare le condizioni, se sono in ritardo fisicamente rispetto ai compagni. Tuttavia, ben 14 calciatori del Napoli sono in giro per il mondo per disputare le partite con la propria selezione. Insomma, la stragrande maggioranza dei titolari è fuori causa.

Luciano Spalletti, però, non si perde d’animo. Certo, non avrà Politano per 3 settimane, ma ha recuperato Demme, presto recupererà anche Osimhen dall’infortunio e sta lavorando a Castel Volturno con quelli rimasti. La formazione azzurra prepara la prossima sfida di campionato contro il Torino, in programma il 1 ottobre al Diego Armando Maradona.

La squadra partenopea ritorna in campo davanti ai propri tifosi e con un entusiasmo alle stelle, dovuto alle prime sette giornate quasi perfette, culminate con la vittoria a San Siro. E intanto, vista l’assenza di molti titolari e vista la pausa del campionato, Spalletti ha deciso di sospendere gli allenamenti e concedere relax agli azzurri rimasti a Napoli nel weekend. C’è chi ne approfitta per godersi il tempo libero per conoscere la città, proprio come Simeone.

Simeone fa il vero napoletano: la scelta nel day-off

L’attaccante del Napoli, autore del super-gol al Milan che ha deciso la sfida di San Siro, ha rilasciato un’intervista al Mattino, elogiando la città e il club che l’ha accolto quest’estate: “Dovevo venire qui, l’emozione che mi ha dato il Napoli non me l’ha data nessun’altra squadra”. Simeone è legatissimo a questi colori ed è stato spinto anche dal padre, compagno di nazionale di Maradona e fan del Pibe de Oro, proprio come il Cholito.

E allora, Giovanni vuole approfittare del tempo libero per respirare la magia del posto che lo sta coccolando da diverse settimane. Da quella magica notte europea al Diego Armando Maradona fino alla serata a San Siro, l’ex Verona ha vissuto un turbinio di emozioni.

E quest’oggi, assieme alla compagna Giulia Coppini, non può dire diversamente. Infatti, Simeone e la fidanzata hanno voluto trascorrere la giornata libera di sabato ad Ischia, visto anche il clima ideale: sole e una leggera brezza. La coppia ha scelto di mangiare una pizza con vista spettacolare, immortalata dallo stesso Giovanni sui social.

L’attaccante del Napoli, come si può vedere dall’immagine, ha scelto di mangiare una pizza con pomodorini tagliati a spicchi e fiordilatte. Una scelta light per mantenersi in forma. Il giusto per assecondare appetito e il suo desiderio di vivere da vero napoletano. Simeone racconta ai suoi seguaci di aver apprezzato la pizza e anche l’isola di Ischia: “Ho approfittato del giorno libero per continuare a conoscere questa meravigliosa città, le sue abitudini e la sua gente. Che buona la Pizza Napoletana, e che bella Ischia!“.