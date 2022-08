Da Miss Italia alle nozze stregate: chi è Giulia Coppini, moglie di Simeone

Giovanni Simeone sbarca al Napoli con la moglie: chi è Giulia Coppini e perché il matrimonio con l’attaccante è stato difficile

Manca solo l’ufficialità per Giovanni Simeone e poi sarà un calciatore del Napoli a tutti gli effetti. Formalità, burocrazia e ultimi accordi. L’attaccante argentino ha già sostenuto le visite mediche per gli azzurri ed è già sbarcato sul Golfo, ma per allenarsi con i nuovi compagni deve attendere ancora un po’.

Il centravanti sudamericano è in dolce compagnia e trascorrerà i prossimi mesi a Napoli con Giulia Coppini, ufficialmente sua moglie dal 2021. Gli ultimi mesi della coppia sono stati frenetici e pieni di impegni. Infatti, lo scorso anno Giovanni e Giulia si sono sposati ad Ibiza civilmente, ma hanno atteso un anno per il rito religioso in Italia. Infatti, la coppia è tornata ad indossare abiti da cerimonia per festeggiare in Chiesa a Firenze proprio al termine della scorsa stagione. E a seguito delle nozze, Simeone ha deciso di chiudere l’esperienza al Verona per accettare il trasferimento al Napoli.

Ma prima di arrivare alle nozze, i due ragazzi hanno dovuto rinviare la loro giornata per ben sei volte: il racconto è clamoroso.

Matrimonio stregato per Simeone

Durante un viaggio di piacere a Parigi a dicembre 2019, il Cholito Simeone decise che era il momento di sposare la sua compagna. Giulia rimase senza parole, ma anche senza anello. Infatti, Giovanni non aveva con sé alcun gioiello per chiedere la mano della futura sposa, ma aprì il suo cuore e gli chiese di sposarlo. La proposta ufficiale, come raccontato dallo stesso calciatore al settimanale Chi, arrivò ad inizio 2020.

Purtroppo, a causa del Covid, le nozze sono state rinviate. Ma ad un certo punto Giovanni e Giulia hanno davvero pensato che questo matrimonio fosse stregato. Infatti, i due sono stati costretti a rinviare la data del grande giorno per ben sei volte! Di fretta e furia, la coppia ha deciso di svolgere il rito civile ad Ibiza nel 2021, quando i nonni del Cholito erano in Europa.

Ma cosa fa Giulia Coppini? E come ha conosciuto il nuovo attaccante azzurro? La love story è davvero emozionante.

Giulia Coppini, da Miss Italia a Quelli che: folgorata da Simeone grazie a…Napoleone

Fiorentina doc, classe 1992. Entra nel mondo della moda grazie alla partecipazione a Miss Italia nel 2013, per poi fare il grande salto come modella di Ferragamo. Tour mondiale e prime vere esperienze importanti all’estero. Poi la tv. Giulia Coppini è entrata a far parte del cast di “Quelli che il Calcio” come inviata allo stadio. Ma in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha svelato di non aver abbandonato i suoi studi: “Sono stata studentessa di Biologia a Siena“. I suoi interessi? La nutrizione sportiva.

Giulia conobbe Giovanni Simeone in una serata con amici, un incontro casuale e molto particolare. Infatti, nel bel mezzo della grigliata, l’attaccante argentino ha provato subito a far colpo alla giovane donna parlando di Michelangelo, Napoleone e dei Medici. “Rimasi scioccata” spiegò Giulia. Eppure, il bomber riuscì a fare centro, come quando scende in campo.