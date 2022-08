Simeone “ostaggio” dell’ufficialità: cosa sta accadendo a Castel Volturno

Non c’è ancora l’annuncio per l’arrivo di Giovanni Simeone al Napoli. Eppure l’attaccante argentino è in città, ma non può nemmeno allenarsi

I giorni passano, ma di Simeone al Napoli nemmeno l’ombra. Nel senso che tutti sanno che l’attaccante è in città (lo dimostra anche una storia Instagram della sua compagna) ma per ora non è arrivato l’annuncio ufficiale del suo ingaggio, e nemmeno c’è una foto sua nella nuova realtà. Cosa sta succedendo? Alla domanda prova a rispondere il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. L’argentino è arrivato a Napoli sabato, dopo aver svolto e superato le visite mediche a Roma, a Villa Stuart.

Lo stesso giorno, nella conferenza stampa pre Verona dell’allenatore Luciano Spalletti, proprio il tecnico aprì anche alla possibilità di una convocazione. O quantomeno di far partecipare il giocatore alla trasferta in casa della sua ex squadra. Invece nulla è accaduto: Simeone è rimasto in città, senza nemmeno essere annunciato. Si è parlato di una condizione fisica precaria, e quindi non ci sarebbe stata fretta di convocare il calciatore. Eppure i giorni sono passati, ormai sono tre e Simeone non è ancora un giocatore del Napoli, almeno dal punto di vista ufficiale. Il contratto sarebbe stato firmato, eppure il giocatore non si sta nemmeno allenando. Di fatto è bloccato, quasi “ostaggio”.

Simeone al Napoli, ma non si allena e manca l’annuncio: cosa sta accadendo

Ma cosa sta succedendo? Come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, manca ancora qualcosa dal punto di vista burocratico. Addirittura si parla di un accordo non ancora trovato sulle cifre. Queste dovrebbero essere di 3 milioni per il prestito, con 12 per il riscatto che diventerebbe obbligo con 20 gol stagionali o una percentuale di presenze di almeno il 65%. Se gli accordi sono stati firmati e sanciti sembra difficile che manchi ancora l’intesa sulle cifre, ma intanto l’annuncio non c’è.

Tuttavia, almeno per ora, non ci sarebbe motivo di preoccupazione: Simeone è “avvistato” a Napoli con la sua compagna, starebbe cercando casa nella zona di Posillipo e anche martedì è stato visto a Castel Volturno. Non aspetta altro che l’ok per potersi allenare, ma evidentemente c’è qualcosa che ancora non glielo consente. Si spera che sia soltanto un intoppo di natura burocratica, in attesa di poter vedere il fantomatico “tweet” di De Laurentiis per l’annuncio ufficiale di Simeone al Napoli.