Napoli, Giuntoli piazza un colpo da sogno! Domani le visite mediche

Nuovo colpo in arrivo per il Napoli. Giuntoli pronto a regalare un top player a Luciano Spalletti: domani le visite mediche

Nonostante il campionato di Serie A sia già iniziato, continua a fremere il calciomercato. Le squadre avranno a disposizione sino al prossimo 1 Settembre per colmare alcune lacune e completare nuovi acquisti. Tra i club che potrebbero uscire più rinforzati da queste ultime settimane di mercato c’è proprio il Napoli. Cristiano Giuntoli sta lavorando per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Agli azzurri manca ancora qualche tassello per completare la rosa in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa. La svolta, però, è dietro l’angolo. Il direttore sportivo sarebbe pronto a chiudere un grande colpo: Tanguy Ndombele è ormai prossimo a diventare un giocatore del Napoli. I partenopei hanno trovato con gli inglesi l’accordo per il trasferimento del centrocampista sulla base di un prestito di un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Ndombele, fatta per il suo arrivo a Napoli: pronte le visite mediche

Il Napoli non ha mai avuto dubbi: una volta verificata la fattibilità dell’operazione, Ndombele è sempre stato in cima alla lista dei desideri del club. 25 anni, nazionale francese, è esploso tra le file dell’Olympique Lione. Poi il trasferimento in Inghilterra, al Tottenham, dove però non è riuscito a dimostrare lo strapotere fisico e tecnico mostrato in Francia. Lo scorso anno gli Spurs lo hanno prestato ancora al Lione, dove ha collezionato 11 reti e zero gol. Adesso però il dinamico centrocampista francese è pronto al rilancio, e ha scelto Napoli per portare avanti la missione in vista della spedizione mondiale.

Sono stati giorni di contatti e trattative frenetiche, agevolate dai buoni rapporti tra le parti e dalla volontà del Napoli di cogliere l’occasione di rilanciare un giocatore pagato dal Tottenham oltre 30 milioni solo qualche giorno fa. Tra i due club sono stati già definiti tutti i dettagli dell’accordo che porterà il giocatore alla corte di Spalletti, tanto che è arrivato il tanto atteso via libera. Già domani, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore dovrebbe sbarcare in Italia e svolgere le visite mediche di rito per mettersi quanto prima a disposizione di Spalletti, che con Lobotka e Anguissa, e adesso l’arrivo di Ndombele può costruire una vera diga.

Con l’arrivo del centrocampista francese il Napoli inoltre si mette in posizione di forza per quanto riguarda la situazione legata a Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è ormai separato in casa, e con l’arrivo di Ndombele anche il progetto tecnico-tattico del Napoli sembra andare verso un’altra direzione. Quella di un centrocampo che sappia coniugare alla qualità fisico e dinamismo, l’esatta descrizione del nuovo centrocampista azzurro.