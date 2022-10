Napoli, che successo la maglia di Halloween! Ma in Giappone l’avevano già vista… – FOTO

Il Napoli è sceso ieri in campo con la maglia speciale di Halloween che ha riscosso gran successo. Ma in Giappone qualcosa di simile è stato già visto.

Ripartenza travolgente del Napoli che ieri al Maradona ha battuto 3-1 il Torino nella gara valevole per l’ottava giornata di Serie A. Dopo la sosta per le nazionali c’erano dei dubbi sugli azzurri sul come sarebbero ripartire, ma gli stessi sono stati spazzati via assieme ai granata, con i partenopei che solo nel primo tempo hanno firmato ben 3 gol, gestendo poi il risultato nella ripresa.

Una partita, quella di ieri, che ha visto il Napoli esordire con una maglia speciale per festeggiare Halloween. E più che azzurro, il Napoli era vestito nerazzurro visto che oltre al suo insostituibile colore, sulla maglia era presente anche il colore nero rappresentato con dei pattern che raffiguravano pipistrelli, così come neri erano anche i pantaloncini ed i calzettoni. Una maglia che ha avuto successo, ma che allo stesso tempo non sorprende ad esempio i tifosi giapponesi che qualcosa di simile lo avevano già visto.

Napoli come il… Kawasaki Frontale: la somiglianza sorprende

La maglia speciale per festeggiare Halloween indossata dal Napoli ieri pomeriggio nel match contro il Torino è stata subito apprezzata, avendo un gran successo. Inoltre, la maglia ha portato anche fortuna agli azzurri che dopo nemmeno un quarto d’ora di gara conducevano già 2-0 la partita, mostrando tutta la loro superiorità.

C’è chi ha detto che il Napoli con la maglia indossata ieri sembrava l’Inter considerato che era vestito di nerazzurro, ma in realtà c’è una somiglianza molto più precisa con un altro club, molto lontano da quello azzurro. La maglia indossata dal Napoli, infatti, non sorprende i tifosi giapponesi del Kawasaki Frontale, squadra militante in Meiji Yasuda J1 League, la massima serie di calcio giapponese, e campioni di Giappone in carica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kawasaki Frontale 川崎フロンターレ 💙🖤 (@kawasaki_frontale)

Come si può notare dalla foto, anche il Kawasaki Frontale generalmente veste nerazzurro, con la maglia azzurra e pantaloncini e calzettoni neri, dato che sono i colori sociali del club. L’unica differenza con la maglia indossata dal Napoli ieri è che su quella indossata dal Kawasaki nel 2021 in AFC Champions League (anche quella fu una maglia speciale ndr.) non ci sono pipistrelli, ma è completamente azzurra con dei pattern a scacchiera

Per il resto le due divise sono quasi simili ed a livello di marketing entrambe hanno avuto grande successo tra i propri tifosi. Rispetto al Kawasaki Frontale, comunque, al Napoli la maglia speciale ha portato bene, visto che quando i giapponesi la indossarono furono eliminati dalla competizione negli ottavi di finale ai rigori contro i coreani dell’Ulsan Hyundai.