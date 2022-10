Recupero Osimhen, svelato il suo rientro: c’è la data

Victor Osimhen sempre più vicino al suo rientro in campo. E’ partito il conto alla rovescia: adesso c’è anche la data

Il rendimento del Napoli è stato così alto nelle ultime settimane da fare dimenticare come gli azzurri ormai da diverso tempo giochino senza la propria punta di diamante. Victor Osimhen è infatti fermo ai box dalla gara contro il Liverpool dello scorso 7 Settembre, quando al 41′ è stato costretto ad abbandonare il campo tra la preoccupazione generale. Gli esami a cui si era sottoposto il giocatore aveva rilevato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, che sin da subito aveva lasciato intendere un lungo stop. Da allora Osimhen ha intrapreso un lungo percorso di recupero.

28 giorni e 5 gare saltate dopo, Osimhen è quasi pronto a tornare in campo, e a ripartire da dove aveva lasciato. Nelle prime 5 giornate di campionato l’attaccante nigeriano aveva infatti siglato già 2 reti. In casa azzurra tutti scalpitano per avere di nuovo a disposizione la punta di diamante dell’attacco azzurro. Nonostante Raspadori e Simeone abbiano fatto un ottimo lavoro nel non fare sentire la mancanza di Osimhen, tutto l’ambiente azzurro gongola all’idea di avere finalmente nuovamente a disposizione tutte le frecce nell’imponente arsenale offensivo del Napoli.

Velocità, profondità, corsa, spunti e soprattutto tanti gol. Con Osimhen a pieno regime, Simeone e Raspadori sempre più inseriti nei meccanismi di squadra, Kvaratskhelia sempre più dominante e la solidità di Lozano e Politano il Napoli può davvero sognare in grande.

Osimhen pronto al rientro in campo, ecco quando sarà

E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per il rientro in campo di Osimhen. Il giocatore ha ormai quasi completamente smaltito la lesione di secondo grado del bicipite femorale destro che lo ha tenuto fermo ai box. Osimhen ormai da diversi giorni è tornato ad allenarsi sul campo, anche se solo con un lavoro personalizzato. Nei prossimi giorni dovrebbe rientrare in gruppo, giusto in tempo per la prossima gara di campionato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il rientro in rosa di Osimhen dovrebbe infatti avvenire proprio nel corso della partita contro la Cremonese. Spalletti e lo staff medico non intendono però correre nessun rischio. Il giocatore riprenderà l’attività in modo graduale, senza caricare sin da subito il giocatore. Per questo se anche dovesse rientrare tra i convocati contro la Cremonese ad essere protagonisti e a condividere il minutaggio dovrebbero comunque essere Simeone o Raspadori.

I due hanno già dimostrato di potere reggere il peso di un attacco prestigioso come quello del Napoli, e Spalletti può quindi permettersi in tutta calma di far rientrare Osimhen senza fretta e senza rischiare problematiche ricadute. Il Napoli può comunque sorridere, manca davvero pochissimo per potere rivedere in campo l’attaccante nigeriano a pieno regime.