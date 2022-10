L’Ajax sceglie un messaggio emozionante per presentare la sfida di Champions League contro il Napoli: il tweet è bellissimo ed evocativo

E’ la serata di Ajax-Napoli, il big match della terza giornata di Champions League. Una sfida suggestiva, evocativa: a cominciare dalla cornice. La splendida Cruijff Arena, lo stadio in cui il grande campione olandese. L’Ajax è la squadra di uno dei più forti calciatori di sempre, primo esempio di quel “calcio totale” che ha fatto la storia e ha dato la svolta al calcio moderno. La squadra di Cruijff sfida quella di Maradona: per molti sono loro i due più forti di sempre. Giocatori diversissimi, ma simili per fascino e per collocazione in campo.

Ossia, entrambi facevano con la palla ciò che volevano dalla metà campo in poi. Per questo la serata di Champions è emozionante, e non solo per i tifosi delle due squadre. Vedendo le maglie dei Lancieri e degli azzurri è impossibile non pensare ai due grandi campioni, oggi rimpianti. In campo non si vedrà né la maglia numero 14 dell’Ajax, e nemmeno quella 10 del Napoli. Entrambi i club le hanno ritirato in omaggio a Cruijff e Maradona.

L’emozionante omaggio dell’Ajax per Cruijff e Maradona

E forse proprio questo è stato uno degli spunti del bellissimo post social che l’Ajax ha pubblicato per presentare la partita. Un tweet con una vignetta, dove si vedono Maradona e Cruijff di spalle. Le loro chiome inconfondibili e vestiti con le maglie delle loro squadre. I due sono seduti sul divano, in mezzo alle nuvole. Davanti a loro un televisore vecchio stampo con il logo della Champions e l’appuntamento col “Matchday” delle 21.

Una vignetta dai toni dolci ed evocativi, molto apprezzata sia dai tifosi olandesi che da quelli napoletani. Una comunicazione azzeccata ed emozionante: impossibile non avere un pensiero suggente al pensiero dei due campioni, che oggi non ci sono più. Cruijff è scomparso nel 2016 a Barcellona, aveva 69 anni. Mentre Diego Armando Maradona è morto nel 2020 ad appena 60 anni compiuti da meno di un mese.