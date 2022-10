Meglio di Haaland: la stella azzurra “sconvolge” tutti

Erling Braut Haaland sta facendo magie in Premier League, ma è la stella azzurra ad aver “sconvolto” tutti ed un dato lo certifica.

Nel derby contro il Manchester United è arrivata la terza tripletta consecutiva in casa per Erling Braut Haaland che in questo inizio di stagione sta letteralmente trascinando il Manchester City. Il colosso norvegse ha già siglato 17 gol in 11 partite, risultando praticamente immarcabile e capace di segnare in qualsiasi modo contro qualsiasi avversario, travolgendo con la sua forza immensa i difensori rivali

All’età di soli 22 anni, Haaland sta stupendo il mondo per la sua forza dirompente, eppure c’è un giocatore del Napoli che lo ha superato in un particolare nel mese di Settembre. Stiamo parlando di Kvicha Kvaratskhelia, con l’esterno d’attacco georgiano che pur non avendo gli stessi spaventosi numeri del gigante norvegese, è risultato migliore dell’attaccante del City in un dettaglio che “sconvolge” tutti.

Kvaratskhelia meglio di Haaland su Transfermatk: è il più cercato dagli utenti

Secondo quanto riportato dal noto sito Transfermarkt, Kvicha Kvaratskhelia è risultato il giocatore più cercato dai suoi utenti nel mese di Settembre. Lo stesso sito web sul suo account twitter ha infatti pubblicato un grafico che mostra proprio come l’esterno georgiano sia stato il giocatore più cliccato a Settembre dagli utenti del sito, finendo davanti ad Haaland e a Sergino Dest del Milan che chiude il podio e lasciando indietro due colossi come Cristiano Ronaldo e Messi.

#Kvaratskhelia prima di Haaland? Il georgiano del #Napoli è stato il giocatore più cercato 🖱 dagli utenti di #Transfermarkt nello scorso mese di settembre 🗓#TMdatabase pic.twitter.com/88lOHjWTRV — Transfermarkt.it (@TMit_news) October 3, 2022

Una statistica che, per quanto possa contare, di certo non può che rendere orgoglioso Kvaratskhelia che con le sue giocate sta attirando l’interesse degli utenti da tutto il mondo e non solo. L’esterno d’attacco georgiano è diventata la vera e propria star azzurra di questo inizio di stagione infuocato da parte dei partenopei che hanno creduto molto su di lui, puntandoci con coraggio.

Oltre ad essere stato il giocatore più cliccato del mese di Settembre, in tale mese Kvaratskhelia, sempre secondo i dati di Transfermarkt, ha visto il suo valore raddoppiarsi, con il sito che ora lo valuta ben 35 milioni di euro, mentre quando era alla Dinamo Batumi il georgiano aveva un valore di appena 15 milioni di euro. Un altro dato che certifica la sua grande crescita fin da quando ha messo piede a Napoli.

Retroscena Kvaratskhelia: poteva finire in Premier League

Il Napoli non è stato solo più coraggioso nel puntare su Kvaratskhelia, ma è stato anche il club più lesto. Secondo quanto rivelato dall’intermediario e campione del mondo Cristian Zaccardo, infatti, gli azzurri non erano l’unico club interessato al giocatore ed ha svelato un retroscena interessante sull’esterno d’attacco georgiano.

Zaccardo ha affermato come Kvaratskhelia sarebbe potuto finire in Premier League, con i top club inglesi che lo avevano messo nei loro mirini. Il campione del mondo ha dichiarato come il Napoli non abbia avuto solo intuito e coraggio, ma sia stato anche abile e tempestivo, soffiando il talento georgiano al campionato più ricco e più importante al mondo. Per Zaccardo, adesso Kvaratskhelia vale già 50 milioni di euro ed ha un futuro luminoso davanti a sé, con il Napoli che rischia di mettere a referto una delle plusvalenze più importanti della sua storia.