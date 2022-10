Lobotka, arriva il rinnovo: ingaggio da top player

Era stato relegato ai margini del Napoli. L’arrivo di Spalletti lo ha poi rigenerato facendolo diventare in pochissimo tempo uno dei punti fermi della squadra.

Il secondo Napoli targato Spalletti sta sorprendendo tutti, sia in Italia che in Europa. Pochi avrebbero scommesso sugli azzurri che la scorsa estate hanno dovuto salutare i migliori interpreti degli ultimi anni quali Mertens, Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz e Ospina. Ma qui sta la forza dei partenopei: cambiare gli interpreti senza snaturare il proprio gioco.

Tra i tanti nomi che in questo inizio stagione stanno dimostrando il loro valore non si può non menzionare Stanislav Lobotka. Arrivato con Rino Gattuso per sopperire ad alcuni problemi di centrocampo, lo slovaccoo ha avuta tantissima difficoltà ad ambientarsi in Serie A dopo aver giocato tre anni in Spagna, al Celta Vigo. Poi l’arrivo di Spalletti gli ha cambiato la vita calcistica: da mediano mediocre è diventato uno dei migliori centrocampisti centrali in Serie A per costanza e rendimento. Oggi la società sta discutendo il suo rinnovo con ingaggio aumentato.

Napoli, si avvicina il rinnovo di Lobotka

A riportare l’indiscrezione è il sito Tuttomercatoweb che ha parlato appunto della volontà del Napoli di godersi fino al 2026 la sicurezza del proprio centrocampista slovacco. Attualmente il contratto di Lobo è in scadenza per il prossimo 30 giugno 2024, motivo per cui Giuntoli si sta muovendo per blindarlo al Napoli, assieme ai compagni Meret, Rrahmani e Di Lorenzo.

Una buona notizia per Luciano Spalletti che non può non fare a meno del talento del suo centrocampista. La presenza dello slovacco si è dimostrata infatti fondamentale in più occasioni: basti pensare che l’unica partita in cui non è partito titolare, quella contro il Lecce, il Napoli ha deluso pareggiando 1-1.

Quanto guadagnerà Lobotka

Il rinnovo di contratto porta con se anche un aumento di stipendio, come è giusto che sia. Attualmente lo slovacco percepisce 2 milioni di euro. Con il rinnovo arriverà a percepire almeno 3 milioni di euro a stagione fino al 2026.