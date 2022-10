Napoli dominatore di Champions: la classifica complessiva dei gironi dice tutto

Il Napoli domina non solo il suo girone di Champions, quello A: sommando le classifiche dei primi quattro gruppi, gli azzurri di Spalletti sorprendono ancora

Nella notte di Amsterdam il Napoli ha regalato un’altra magica serata di Champions League: gli azzurri hanno strapazzato anche l’Ajax, vincendo la terza gara consecutiva del girone (la seconda in trasferta) e ancora una volta segnando almeno 3 reti. Prima il poker rifilato al Liverpool al “Maradona” nel primo turno, poi il tris ai Rangers nella seconda giornata, e infine la goleada storica in casa dell’Ajax con un nettissimo 6-1. Un inizio straordinario: gli azzurri sono ovviamente primi a punteggio pieno, assoluti dominatori del gruppo A.

13 gol fatti e appena 2 subiti, una differenza reti di +11. Numeri siderali, che segnano un record storico: nessuna squadra italiana era partita così bene in Champions League, nemmeno le blasonate Milan, Inter e Juventus. Un Napoli talmente impressionante che questo girone gli sta stretto: provando infatti a unire le classifiche dei primi quattro gironi (A, B, C e D) il dominio dei partenopei è totale.

Gli azzurri comandano anche la speciale classifica unificata. Ci sono altre due squadre a punteggio pieno, e sono il Bayern Monaco e il Club Brugge, altra sorpresa di questo inizio di competizione. Tuttavia, la differenza reti del Napoli è schiacciante. +11, mentre sia Brugge che Bayern Monaco sono fermi a 9. E fa effetto vedere la squadra di Spalletti davanti alla corazzata tedesca, e a maggior ragione constatare come gli azzurri staccano corazzate come il Liverpool (finalista della scorsa edizione), Barcellona e Atletico Madrid (addirittura con 3 soli punti), ma anche il Tottenham (4 punti) e l’altra italiana Inter, che ha 6 punti in classifica.

Tanto per fare un esempio, i nerazzurri stanno comunque facendo bene (hanno battuto proprio il Barcellona martedì) ma il Napoli sembra avere proprio un altro passo. Chiaramente, bisogna attendere le gare degli altri 4 gironi per vedere se gli azzurri riusciranno a essere primi considerando tutte le 32 squadre in competizioni: se così fosse questo inizio di coppa del Napoli è davvero da mettere in cornice.

La classifica totale dei primi 4 gironi di Champions