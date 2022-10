Cremonese-Napoli, la decisione di Spalletti su Osimhen

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti deve decidere cosa fare con Osimhen in vista del match in casa della Cremonese: c’entra anche un test

Il Napoli si prepara alla sfida in casa della Cremonese. Il momento degli azzurri è ottimo dopo il trionfo in Champions League e le quattro vittorie consecutive in campionato, col primo posto in classifica in condominio con l’Atalanta. Banco di prova importante contro i grigiorossi di Alvini: formazione in difficoltà e alle prese con una classifica già pericolosa, ma comunque in grado di generare problemi, soprattutto se sottovalutata. Uno dei temi della partita è legato al recupero di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano si è infortunato nella gara d’esordio di Champions contro il Liverpool, ormai più di un mese fa. Di fatto è pronto, ma Spalletti vuole andarci cauto. Per Victor questa è stata una settimana particolare: è nata la sua prima figlia e ha perso un giorno di allenamento, visto che è stato in permesso. In più, ha bisogno ancor di trovare la miglior forma. Si era parlato di una sua convocazione e una partenza dalla panchina a Cremona, quindi senza giocare titolare. Ma ci sono valutazioni in corso e ora non si esclude un rinvio del ritorno del giocatore tra i convocati.

Victor Osimhen e il test di velocità che svela tutto sul suo recupero

In più, c’è un altro aspetto che sottolinea Tuttosport e che riguarda alcuni test fisici, che certificherebbero come l’attaccante non sia ancora al 100%. Secondo il quotidiano sportivo, il giocatore rischierebbe una ricaduta. Venerdì ha svolto parte del lavoro in gruppo, ma i test avrebbero evidenziato un deficit sulla velocità. In pratica Osimhen va “meno forte”, corre qualche km orario in meno rispetto al suo standard, vale a dire 32 contro 38 km/h.

Sarebbe questo un indizio di come Osimhen non sia ancora al top, e per questo utilizzarlo a Cremona (anche per qualche minuto) potrebbe essere un rischio. A questo punto un eventuale ritorno in campo sarebbe rimandato alla gara contro l’Ajax di mercoledì al Maradona: questa la tempistica iniziale, che alla fine dovrebbe essere confermata. Spalletti deciderà in fretta, ma la possibilità di vedere il nome di Osimhen nell’elenco dei convocati per Cremona sembra essersi ridotta.