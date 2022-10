“Il Napoli può vincere la Champions”: il fuoriclasse olandese non ha dubbi

La grande vittoria del Napoli ottenuta contro l’Ajax ha folgorato il fuoriclasse olandese che candida gli azzurri alla vittoria finale.

E’ un Napoli davvero scintillante quello che alla Johan Cruijff Arena ha demolito con una facilità quasi disarmante un Ajax davvero inerme ed incapace di resistere all’onda durto avversario. Gli azzurri hanno stravinto per 6-1 portandosi a 9 punti ed ora basterà battere i Lancieri anche al ritorno per ottenere il pass per gli ottavi di finale con ben due turni d’anticipo.

Quando furono sorteggiati i gironi, in molti avevano detto che il Napoli se la sarebbe giocata per il passaggio, ma forse neppure gli stessi tifosi avrebbero immaginato di poter andare agli ottavi in maniera così agile. La squadra di Spalletti ha incantato l’Europa con quesa vittoria e secondo un gran fuoriclasse come Ruud Gullit gli azzurri possono pensare molto in grande.

Gullit sicuro: “Napoli minaccia per la Champions League”

La prestazione del Napoli in terra olandese ha conquistato completamente Ruud Gullit, con l’ex giocatore, tra le tante, di Milan, Sampdoria e Chelsea che ha speso parole molto importanti per la squadra di Spalletti a UK ESPN. Per Gullit, infatti, il Napoli non ha solo ottenuto una vittoria strepitosa, ma ha anche fatto capire di poter lottare per vincere la Champions League: “Credo che il Napoli possa essere una minaccia per la Champions, ne sono sicuro!” – ha dichiarato il fuoriclasse olandese certo – ” Perché quello che vedo, quello che mi piace di loro, è la loro etica del lavoro, lavorano così duramente e giocano un calcio incredibile“, ha poi affermato per motivare le sue parole.

Gullit ha dichiarato come quella del Napoli sia stata una vera e propria lezione di calcio e ciò lo candida ad essere una delle contendenti per la vittoria finale. Arrivare fino in fondo alla Champions League non sarà affatto facile per gli azzurri, ma il fuoriclasse olandese è pronto a scommettere su di loro dopo averli visti demolire senza troppa fatica gli avversari che non erano di certo gli ultimi arrivati.

La prossima settimana, il Napoli potrà chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di finale e concentrarsi solo sul campionato. Gli azzurri, però, dovranno ora pensare anche a difendere il primato del proprio girone che gli potrebbe consentire di affrontare un avversario meno ostico agli ottavi e di poter quindi farsi strada in maniera più agile verso i quarti di finale.

Benché Gullit abbia esaltato tanto il Napoli, candidandolo alla vittoria della Champions, nel post gara Spalletti ha voluto tenere la squadra con i piedi per terra, affermando come ora si debba subito pensare alla Cremonese. L’allenatore azzurro sa di dover tenere a freno l’entusiasmo della squadra per evitare una calo di concentrazione in campionato e, pur riconoscendo che notti così sono belle da vivere, non vuole affatto perdere punti preziosi per la strada.