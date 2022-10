Infortunio Anguissa, il calciatore è in ansia: si teme il peggio

Il centrocampista del Napoli Frank Anguissa è uscito dal campo durante Napoli-Ajax di Champions League per un risentimento muscolare

Nell’ennesima serata magica di Champions League del Napoli l’unica nota stonata è l’uscita del centrocampista Frank Anguissa dal terreno di gioco. Il camerunense ha abbandonato il terreno di gioco claudicante, facendo posto a Ndombele. Il calciatore è uscito al 50′, e dall’andatura si capiva che qualcosa non andava. Appena dopo la partita il club azzurro ha diramato una breve nota, nella quale ha confermato che il calciatore è uscito per un problema fisico. “Frank Anguissa, uscito nella ripresa del match contro l’Ajax, è stato sostituito per un risentimento alla coscia destra”.

Ufficializzato l’infortunio, quindi, anche se il termine “risentimento” è ovviamente generico e non dovrebbe richiamare a un problema serio. Tuttavia tifosi con il fiato sospeso, perché si teme uno stop per il centrocampista, che a questo punto è sicuramente in dubbio per la gara contro il Bologna di domenica pomeriggio al Maradona. Una ulteriore conferma che c’è qualcosa che non va arriva direttamente dal calciatore: attraverso il suo account Instagram, Anguissa ha pubblicato mercoledì sera una “storia” nella quale spiega di avere effettivamente un problema fisico e rimanda alla giornata di giovedì per saperne di più.

Anguissa aggiorna sul suo infortunio: la storia su Instagram

“Ho avuto un fastidio alla coscia, domani (giovedì, ndr) ne saprò di più e vi darò notizie. Grazie per i messaggi”. Il calciatore ha promesso di aggiornare direttamente i tifosi sul suo infortunio, rimandando il responso – evidentemente – agli esami strumentali. A questo punto bisogna sperare che non ci sia lesione e che si tratti di un semplice affaticamento, al massimo una contrattura. Purtroppo, i segnali non sono incoraggianti, visto che il calciatore stesso ha confermato di essersi fatto male.

Non una buona notizia per Spalletti, che ha appena recuperato Victor Osimhen, ma ha perso Amir Rhamani per un mese, sempre a causa di un problema muscolare (lesione al tendine della coscia). Il difensore potrebbe rientrare direttamente nel 2023, visto che il campionato del Napoli, per quanto riguarda quest’anno, terminerà il 12 novembre con Napoli-Udinese. Perdere anche Anguissa sarebbe un macigno, visto l’ottimo rendimento del centrocampista, che sta vivendo il suo miglior avvio di stagione in carriera.