De Laurentiis può esultare: pioggia di milioni in arrivo al Napoli

Aurelio De Laurentiis, oltre ai risultati della squadra guidata da Luciano Spalletti, può esultare anche per una pioggia di milioni.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a volare. Gli azzurri, infatti, dopo la vittoria di domenica contro la Cremonese di Massimiliano Alvini, hanno battuto in Champions League l’Ajax con il risultato di 4-2.

Rispetto alla gara di andata, i lancieri hanno dato al team partenopeo molti più grattacapi, anche se gli azzurri hanno meritato il successo. Il Napoli, di fatto, al 16’ era già sul 2-0, ma a differenza della settimana scorsa l’Ajax non ha demorso. Il team olandese, infatti, è riuscito a dimezzare lo svantaggio per ben due volte, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte al quarto gol dei partenopei siglato da Victor Osimhen.

Con il successo di ieri, il Napoli ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo, visto che ha nove punti di vantaggio proprio sull’Ajax. Il prossimo obiettivo nella massima competizione europea per la squadra di Luciano Spalletti è quello di giocarsi con il Liverpool di Jurgen Klopp il primato del girone. Il passaggio del turno, ovviamente, è una grande notizia per Aurelio De Laurentiis.

Champions League, il Napoli di De Laurentiis ha già incassato 20 milioni di euro

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il grandissimo percorso europeo del Napoli ha fatto incassare alla società partenopea circa 20 milioni di euro. Questa cifra è il frutto della somma tra la qualificazione agli ottavi di finale (9,2 milioni di euro) e alle quattro vittorie ottenute nelle prime quattro giornate della Champions League di quest’anno (11,2 milioni di euro totali, ovvero 2,8 milioni di euro per ogni successo).

Al termine della partita contro l’Ajax, lo stesso Aurelio De Laurentiis non ha nascosto su ‘Twitter’ la sua felicità per la prestazione fornita dalla sua squadra: “Mamma mia che emozioni! Grazie Napoli!!”. Il patron partenopeo, oltre agli incassi provenienti dalla Champions League, può esultare anche per un super calciomercato, visto che i vari Kvaratskhelia, Kim Min-Jae, Mathias Olivera, Simeone e Raspadori hanno cominciato alla grande la loro esperienza in maglia azzurra. Anche Luciano Spalletti ha esaltato il successo dei suoi uomini.

Napoli, Spalletti: “Questi ragazzi hanno portato alle stelle l’orgoglio del popolo napoletano”

Il tecnico toscano, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni nella classica conferenza stampa post gara: “Questi ragazzi hanno fatto una cosa immensa, portando alle stelle l’orgoglio del popolo napoletano, la loro felicità. Ripartiamo dal fatto che bisogna lavorare in maniera corretta, ovvero andare a vedere sia le cose fatte bene che male. Abbiamo fatto tante cose positive. Non ci siamo mai accontentati, visto che al 95’ abbiamo cercato di fare anche il quinto gol”.