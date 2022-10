Scandalo tifosi disabili al Maradona: Simeone indignato

Il presidente della commisisone infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli Nino Simeone indignato per quanto accaduto ai tifosi disabili al Maradona.

Mercoledì il Napoli ha battuto 4-2 l’Ajax al Maradona nella partita valevole per la quarta giornata di Champions League. Grazie al successo contro i Lancieri, gli azzurri hanno messo in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d’anticipo ed ora servirà solo un ulteriore sforzo per mantenere la testa del girone, fondamentale per disputare un ottavo di finale decisamente più morbido.

Ancora una volta, il Napoli ha incantato e disputato una super partita, entusiasmando i tanti tifosi presenti al Maradona. Non tutti, però, sono riusciti a godersi la partita, in particolar modo tre tifosi disabili che non sono riusciti a vedere il match poiché, pur con il regolare biglietto per il settore disabili nella Curva A sono finiti in una posizione dalla quale non sono riusciti altro che a vedere il retro dei tifosi “normodotati” che erano in piedi.

Un brutto episodio che ha fatto davvero scalpore e che ha visto intervenire anche alcune figure istituzionali, tra cui Nino Simeone, presidente della commisisone infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli.

Simeone: “Episodio increscioso e sgradevole, chiedo scusa a quei tifosi”

L’episodio che ha coinvolto i tre tifosi disabili che hanno poi denunciato la cosa ha macchiato la bella serata che ha visto il Napoli travolgere senza troppi problemi l’Ajax. Il presidente della commisisone infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli Nino Simeone ha voluto esprimere la propria indignazione per quanto accaduto con un comunicato ufficiale: “Episodio increscioso e sgradevole, ai limiti della decenza!” – ha scritto senza mezzi termini – “Ma indipendentemente dall’entusiasmo che ha coinvolto tutti, durante la partita, come si fa ad essere così strafottenti?”

Parole molto dure di Simeone che ha poi aggiunto come si sia fatto tanto per garantire un posto anche per i disabili e che non meritano di essere trattati in questo modo. L’assessore ha poi fatto sapere di essersi messo in contatto con la dirigente che si occupa della struttura, chiedendo di contattare la società e di obbligare gli steward ad effettuare maggiori controlli sugli spalti, per garantire la sicurezza e la fruibilità a tutti i tifosi.

Simeone ha voluto rimarcare come i sediolini non sono un’opera di abbellimento, invitando i tifosi a restare seduti mentre guardano la partita ed augurandosi di non vedere più scene simili: “Mi auguro che dalla prossima partita non accadano più tali episodi “sconfortanti” e gli addetti alla sicurezza facciano il loro dovere” – ha scritto auspicandosi miglioramenti d’ora in avanti – “Da Napoletano e da Amministratore di questa città chiedo scusa ai quei tifosi”, ha poi aggiunto in chiusura.

La speranza è che l’appello di Nino Simeone venga recepito dal Napoli, con la società che deve responsabilizzare maggiormente gli steward per fare in modo che episodi del genere non si ripetano più e che tutti possano vivere, indipendentemente dal risultato, una bella serata di sport in compagnia.