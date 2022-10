“Kvaratskhelia andrà via da Napoli”, la dichiarazione sconvolge i tifosi

Khvicha Kvaratskhelia è il nuovo idolo dei tifosi azzurri. Il georgiano incanta, ma le sirene di mercato iniziano a spaventare

Quando lo scorso maggio è stato concretizzato il suo acquisto, nessuno si aspettava che Khvicha Kvaratskhelia entrasse cos’ tanto nel cuore dei tifosi napoletani. Il funambolico talento georgiano in pochissimo tempo è riuscito a conquistare i suoi nuovi tifosi e a diventare il nuovo idolo dello stadio Maradona. Orfani di Mertens e Insigne, i tifosi azzurri ora hanno adottato “Kvara“, tanto poco appariscente e “anti-divo” fuori dal campo, tanto incisivo e decisivo in campo. L’impatto con il campionato italiano è stato davvero clamoroso. Da tempo non si vedere un giocatore straniero, sconosciuto ai più riuscire a prendersi la scena in così poco tempo e ad imporsi come uno dei giocatori più decisivi e temuti del campionato. Kvaratskhelia è già arrivato a quota 7 gol e 7 assist in 13 partite. Numeri che certamente parlano da soli.

Inutile dire che anche le big del continente europeo iniziano a “drizzare le orecchie” sul talento georgiano, e sono già iniziate a suonare e prime sirene di mercato. Il Napoli non intende certo privarsi adesso del suo gioiello, ma sono in molti a pensare che Kvara sia un futuro “jackpot” economico per gli azzurri. Arrivato in estate dalla Dinamo Batumi per appena 10 milioni, l’investimento è adesso ormai quadruplicato. I tifosi si godono le gesta del numero 77 azzurro, ma intanto iniziano a temere che presto qualche nuovo club possa “dare l’assalto” a Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia, l’ex giocatore non ha dubbi: “E’ destinato a lasciare Napoli”

Anche Antonio Cassano, che non ha certo peli sulla lingua quando si tratta di esprimere le proprie opinioni, intervenuto alla Bobo Tv ha manifestato i suoi dubbi sul futuro di Kvaratskhelia. L’ex fantasista della Roma non sembra pensare che Khvicha sia destinato a restare al Napoli per lungo tempo. Anzi. il giocatore, secondo Cassano, più prima che dopo è destinato a partite alla volta di una big europea. “Con tutti il rispetto per il Napoli, andrà nelle squadre più forti al mondo. E’ un giocatore di livello superiore” ha sentenziato Cassano. Già adesso, secondo Fantantonio, Kvara potrebbe giocare in una squadra come il Manchester City. “Ha più qualità, idee e personalità per esempio di un Grealish. Potrebbe sostituirlo anche con una gamba”

Anche Cassano, insomma, è rimasto incredibilmente colpito dall’inizio di stagione di Kvaratskhelia, che ha sorpreso davvero tutti. “Mi ha mandato fuori di testa” ha detto l’ex giocatore entusiasta. “Ora non si può più parlare di sorpresa. Ha una personalità impressionante e numeri incredibili per essere un ragazzo di ventidue anni”. I tifosi del Napoli, ovviamente, sperano che la profezia di Cassano non si avveri, e che possano godere le prodezze di Kvaratskhelia allo stadio Maradona per molti e molti anni ancora.