Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di Frank Anguissa, che presto conoscerà l’esatta entità del problema. Spalletti ha già scelto il sostituto

Si tratta effettivamente dell’unica nota stonata dell’ennesima magica serata di Champions del Napoli: la quarta, per essere precisi. Nella partita in cui gli azzurri hanno nettamente battuto l’Ajax e conquistato gli ottavi di finale, stona l’uscita dal campo di Anguissa per un problema fisico. Il centrocampista ha lasciato il terreno di gioco al 50′, uscendo claudicante. La prima diagnosi ufficiale ha parlato di “risentimento alla coscia destra”. Termine piuttosto generico che fa comunque capire che il calciatore si è infortunato. Da capire, quindi, l’entità del problema, che sarà chiarita solo domani dopo gli esami clinici.

Intanto, giovedì il calciatore ha svolto soltanto terapie, in attesa appunto di saperne di più. Lo stesso Anguissa ha scritto sui social, attraverso una storia su Instagram, aggiornando sulle sue condizioni: “Ho sentito un fastidio, vi farò sapere”. Non proprio notizie rassicuranti, perché a quanto pare non si potrà evitare di vedere uno stop. Da capire per quanto tempo: il Corriere del Mezzogiorno ha ipotizzato uno stiramento: sarebbe un problema grave, che rischierebbe di tenere Anguissa fuori per almeno 15-20 giorni.

Anguissa, si teme uno stop piuttosto lungo: pronto il suo sostituto

Una grana che Spalletti vorrebbe evitare, visto che l’ex Fulham è tra i migliori di questo inizio di stagione. La speranza, invece, è che si tratti solo di una contrattura (quindi niente lesioni) e che al giocatore possano bastare una manciata di giorni per tornare a posto. Intanto l’allenatore azzurro dovrà scegliere il suo sostituto: nella gara contro l’Ajax è entrato Ndombele, e dovrebbe essere questo il nome giusto per sostituire Anguissa. Considerando il 4-3-3, Ndombele ricopre esattamente il suo ruolo, quello di mezz’ala.

Può giocare sia a destra che a sinistra, proprio come Anguissa. Dovrebbe essere il nuovo acquisto ex Tottenham, quindi, il sostituto di Anguissa. Farà reparto con Lobotka e Zielinski. Altre possibili alternative riguardando Elmas, che sarebbe una soluzione più offensiva, oppure il giovane Gaetano, già utilizzato da quelle parti. Venerdì se ne saprà di più, intanto Spalletti incrocia le dita e si prepara a utilizzare Ndombele aspettando il ritorno del prezioso Anguissa.