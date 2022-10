Melissa Satta di nuovo single, ricordo al veleno su di lei dell’ex Boateng

Melissa Satta annuncia la rottura con l’imprenditore Mattia Rivetti con un messaggio social. Il gossip si infiamma con le parole dell’ex marito Kevin Prince Boateng sulla fine del loro matrimonio.

Il ghanese, in forza all’Hertha Berlino è noto in Italia per aver indossato le maglie di Monza, Sassuolo, Fiorentina e Milan, con uno Scudetto conquistato proprio con i rossoneri.

L’ex milanista è tornato sulla fine del rapporto tra lui e l’ex velina di Striscia la Notizia.

La nuova vita di Boateng: “Con Valentina ho ritrovato il sorriso”

È tornato a parlare Kevin Prince Boateng, calciatore dal lungo trascorso in Italia dove ha conquistato anche uno Scudetto con la maglia del Milan. Il ghanese, dopo essersi separato da Melissa Satta, ha trovato una nuova compagna con la quale desidera trascorrere il resto della vita, come affermato da lui stesso. L’ex Milan e Monza si augura che con l’influencer bergamasca Valentina Fradegrada, sua attuale compagna, la storia potrà durare a lungo. Il calciatore ha parlato di come i due siano sulla stessa lunghezza d’onda, spinti dalla voglia di costruire qualcosa insieme che duri nel tempo.

Le sue parole in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera non lasciano spazio a dubbi. Il ghanese ha parlato di come con Valentina la scintilla sia scoccata sin da subito. Ecco le dichiarazioni di Boateng: “Io e Valentina ci siamo visti e ci siamo capiti: siamo uguali. Le cose importanti per me, oggi, non sono riflettori, sfilate… Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo. Ama come amo io. Costruiamo per stare insieme per sempre“.

Boateng torna sul rapporto con l’ex: “Ero infelice ma non ho tradito Melissa”

Sempre al Corriere della Sera, Kevin Prince Boateng ha parlato anche della chiusura del rapporto con Melissa Satta, ex moglie e madre del figlio Maddox Prince. Adesso il ghanese milita in Bundesliga, all’Hertha Berlino, ma vi fu un tempo quando vestiva la maglia del Monza dove Boateng aveva smarrito sé stesso.

Proprio in quel periodo è arrivata la crisi con la moglie, con la quale da qualche tempo le cose non andavano al meglio: “Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti“.

Il ghanese ha, però, voluto spegnere le voci sul suo conto precisando che il rapporto con Valentina è arrivato dopo la fine del matrimonio con Melissa. Sono false, dunque, le voci che avrebbero ricondotto la separazione all’infedeltà del calciatore che adesso vuole lasciarsi alle spalle il passato, per ricominciare una nuova vita al fianco della nuova compagna.