Kvaratskhelia, è mistero sulla vita privata: qual è la verità su di lei?

Kvaratskhelia ha fatto innamorare i tifosi del Napoli, che ora sono curiosi della sua vita privata: aleggia il mistero.

Il georgiano ha conquistato l’intera tifoseria, ma non si sa praticamente nulla della sua vita privata.

L’avvio di stagione per Kvaratskhelia è stato ben al di sopra delle aspettative. Il Napoli lo ha prelevato in estate bruciando la concorrenza, ma in molti si aspettavano che avrebbe avuto un ruolo da comprimario. Spalletti, invece, è rimasto folgorato dal talento di questo ragazzo e non ha esitato: la fascia sinistra è diventata subito sua. Raccogliere l’eredità pesantissima di Insigne era molto difficile, ma Kvara sta superando brillantemente l’esame.

Le sue giocate a tutta velocità hanno conquistato immediatamente i tifosi azzurri, ma anche delle squadre rivali, che in lui riconoscono uno dei migliori giocatori della Serie A attuale.

In molti, però, sono curiosi della sua vita privata: di lui si sa poco, ma spunta una voce sulla sua possibile fidanzata.

Kvaratskhelia, mistero sulla vita privata: è lei la fidanzata?

Di lui si sa poco, se non praticamente nulla: Kvaratskhelia è molto riservato e l’impatto con una grande realtà del calcio italiano non lo ha cambiato. Se in campo è indomabile e sempre in movimento, fuori si muove in silenzio e con molta discretezza.

Di lui si sa che sta imparando a conoscere la città, anche se ha fatica negli spostamenti a causa dell’improvvisa notorietà. La sua zona preferita è quella di Posillipo, quartiere a sud della città che offre scorci magnifici sul golfo napoletano.

In molti, però, sono curiosi e cercano indizi sui social. Kvara, su Instagram, è attivo e presente, ma posta solamente foto riguardanti la sua carriera: sono pochissimi gli scatti che raccontano della sua vita quotidiana o del suo passato.

Tuttavia, qualcuno è riuscito a trovare un video in cui si intravede quella che, secondo molti, potrebbe essere la sua fidanzata. Il suo nome è Nitsa Tavadze.

La ragazza ha account su Instagram e TikTok, ma i profili risultano vuoti e senza immagine profilo. Tra i follower c’è anche Kvaratskhelia, ma la sensazione è che Nitsa abbia deciso di eliminare foto e video per evitare una sovraesposizione mediatica.

Da quel che si sa, Nitsa sarebbe una ragazza di 21 anni che sta studiando medicina in Georgia. Per ora, però, nessuna conferma ufficiale della relazione fra i due, anche se gli indizi sono molteplici.