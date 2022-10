Higuain si ritira: l’inaspettata risposta del Napoli

Gonzalo Higuain ha giocato la sua ultima partita ufficiale prima del suo ritiro. Dal Napoli arriva una risposta inaspettata: il messaggio

Dopo l’annuncio di qualche giorno fa è arrivato anche il momento della verità. Gonzalo Higuain ha giocato la sua ultima partita ufficiale prima di dire addio al calcio definitivamente. L’ultima partita in Major League Soccer con l’Inter Miami è stata amara: sconfitta per 3-0 contro il New York City nei playoff. L’attaccante lascia il calcio a 34 anni: l’annuncio era arrivato qualche giorno fa. Il bomber aveva spiegato lo scorso 4 ottobre di voler dire addio al mondo del pallone in maniera definitiva.

Una notizia che non è giunta del tutto inaspettata, visto che il calciatore aveva più volte detto di essere pronto a smettere. Hanno colpito le sue lacrime a fine partita, che hanno sancito la fine di una carriera notevole: ben 785 presenze con 366 gol segnati in tutte le competizioni. In Italia Higuain ha fatto la storia, ha centrato il record di sempre del maggior numero di gol in Serie A (36 reti in campionato, eguagliato poi da Immobile) e fatto le fortune della Juventus, alla quale ha regalato due scudetti e non solo. Proprio il suo passaggio dal Napoli (col quale ha sfiorato il tricolore nel 2018) ai biaconeri fu oggetto di furiose polemiche e un odio da parte dei tifosi azzurri mai più sopito.

Higuain lascia il calcio e scoppia in lacrime: l’inaspettato saluto del Napoli

Il carattere non facile del Pipita non ha mai mancato di sottolineare queste frizioni: un rapporto d’amore interrotto e diventato odio (sportivo) e che ha segnato la carriera di Higuain. Spesso, infatti, l’argentino ha sottolineato la sua amarezza per quella che lui ha definito mancanza di riconoscenza. E anche la Ssc Napoli ha spesso mostrato un certo distacco nei suoi confronti, “dimenticandolo” in diverse celebrazioni dei grandi attaccanti del passato.

Stavolta, però, l’addio al calcio di Gonzalo non è passato inosservato: il club azzurro ha dedicato al Pipita un bel post sui suoi canali social. “Grazie per le emozioni vissute assieme e buena suerte, Pipita!”, ha scritto la società partenopea, con sotto un video celebrativo dei suoi gol più belli. Un gesto sicuramente inaspettato e distensivo, che forse può essere un inizio di “pace” tra il Napoli e uno dei calciatori più amati di sempre dai tifosi partenopei, nonostante il clamoroso “tradimento” e il passaggio alla Juventus nel momento migliore della sua carriera.