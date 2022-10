Fabian Ruiz, il messaggio per il Napoli spiazza i tifosi: “Vediamo”

L’ex centrocampista azzurro Fabian Ruiz torna a parlare del Napoli. Il messaggio spiazza i tifosi: “Vediamo”

Non è finito nel migliore dei modi il rapporto tra Fabian Ruiz e i tifosi del Napoli. Il centrocampista azzurro ha lasciato i partenopei questa estate, per una cifra vicina ai 20 milioni, per accasarsi al PSG. L’ambiente azzurro non ha però troppo apprezzato gli ultimi mesi da “separato in casa” del giocatore. Ruiz aveva infatti un contratto in scadenza la prossima estate, e aveva sin da subito chiarito alla società la sua intenzione di non sedersi al tavolino per il rinnovo. Una situazione che aveva creato un braccio di ferro tra società ed entourage del giocatore, sino all’inserimento del PSG, che in poche settimane è riuscito a mettere d’accordo tutti e a sciogliere le grane legate al centrocampista spagnolo.

Il burrascoso finale però non cancella quanto di buono fatto dal giocatore, che sin dal suo arrivo in azzurro nell’estate del 2018 dal Betis, fortemente apprezzato da Ancelotti, ha subito mostrato il suo valore imponendosi come uno dei centrocampisti più validi del campionato. Con 166 presenze e 22 gol in 4 anni, Ruiz ha certamente dato il suo contributo e si è trasformato da giovane promessa a centrocampista di alto livello.

Il giocatore si è adesso tuffato nella nuova avventura parigina, ma non sembra avere dimenticato il suo legame con la città partenopea.

Fabian Ruiz torna a parlare del Napoli e apre le porte: “Vedremo”

Fabian Ruiz è stato infatti intervistato dalla Gazzetta dello Sport al termine della gara tra Marsiglia e Psg, giocata dall’ex numero 8 azzurro per 90 minuti. Il giocatore si è detto contento del suo inserimento tra i parisiennes, dopo un avvio che ha definito essere stato difficile per via del ritardo di condizione (“Mi sono allenato per un mese da solo, ora invece ho trovato la forma fisica” ha detto Ruiz)

Il giocatore è poi tornato sul suo legame con il Napoli, a suo dire ancora molto forte. “Ho un pezzo di Napoli nel cuore” ha confessato. “Sono stato li quattro anni”. Anni che certamente non vengono cancellati dal finale in dolceamaro. Il giocatore ha augurato ai suoi ex compagni il meglio, rivelando di fare il tifo per loro. “Sono contento che stiano facendo un buon inizio di stagione. Ho tanti amici li” ha detto.

Quanto ad un possibile incontro tra le due squadre negli ottavi di Champions League, visto che entrambe le squadre hanno brillantemente superato la fase a gironi, Ruiz non chiude le porte. Il centrocampista sull’ipotesi di tornare a Napoli, questa volta da avversario, ha risposto con un laconico “Vedremo”.

E chissà che dopo queste belle parole per l’ambiente azzurro, anche il clima rovente dei giorni dell’addio possa essersi raffreddato.