Mourinho avverte Spalletti: il messaggio inaspettato arriva dritto al destinatario

José Mourinho ha lanciato un messaggio a Luciano Spalletti, prossimo avversario in campionato: il tecnico azzurro preso di sorpresa.

L’allenatore della Roma dopo la vittoria di Genova ha voluto avvisare il suo avversario: i due sono pronti al duello in campionato.

La Roma sta dando seguito al buon avvio di stagione. La squadra di Mourinho ha ottenuto una vittoria importante in casa della Sampdoria grazie al rigore di Lorenzo Pellegrini: con questo successo, sono 22 i punti in classifica. I giallorossi, così, occupano la quarta posizione in classifica a +1 dai rivali della Lazio: l’obiettivo stagionale è proprio quello di chiudere in top 4 per tornare a giocare la Champions League.

La proprietà, infatti, ha intenzione di alzare l’asticella con il passare delle stagioni rafforzando sempre più la rosa.

Intanto, Mou guarda già al futuro: la prossima sfida sarà contro il Napoli di Luciano Spalletti e il portoghese ha un messaggio per il suo rivale.

Mourinho, messaggio diretto a Spalletti: si accende Roma-Napoli

I tifosi della Roma sognano in grande. I giallorossi, reduci da una stagione molto positiva, vogliono migliorare ancora per continuare il percorso di crescita.

L’uomo copertina di questa squadra è, senza dubbio, José Mourinho, che con carisma ed esperienza ha fatto crescere il livello della rosa.

Come anticipato, l’obiettivo (non esplicitamente dichiarato) è quello di entrare in top 4 per tornare a calcare il maggior palcoscenico europeo. La concorrenza è agguerrita, ma l’avvio di stagione è stato decisamente positivo e permette alla tifoseria di alzare il livello delle ambizioni.

Potrebbe essere determinante già la prossima partita, che avrà il valore di un’esame di maturità: all’Olimpico arriva il Napoli di Spalletti.

Tra i due c’è un profondo legame di amicizia e rispetto, come testimoniato nel doppio incrocio della passata stagione. Dopo aver vinto con la Sampdoria, però, Mourinho ha voluto avvisare “Spallettone” (così lo chiama il portoghese).

Lo Special One ha infatti dichiarato: “A Luciano dico che ci vediamo domenica e gli auguro una buona settimana”.

Nessuna tensione, ovviamente, fra i due allenatori. Il messaggio di Mourinho è solamente stato un modo simpatico per avvisare Spalletti che dovrà godersi questa settimana prima del match di domenica sera. La Roma spera di portare a casa i 3 punti per sognare in grande, mentre il Napoli cercherà di portare avanti il filotto per proteggere la vetta della classifica.