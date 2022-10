Totti e Noemi, che beffa alla Blasi: il Pupone ricambia con una sorpresa inaspettata

Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi, sono definitivamente usciti allo scoperto con un viaggio a Montecarlo in cui i due sono stati paparazzati: la sorpresa è però un’altra e ricorda la Blasi.

L’ex capitano della Roma è stato avvistato a Montecarlo in quella che appare a tutti gli effetti una fuga romantica.

Francesco e Noemi si sono recati anche allo Stade Louis II di Montecarlo per assistere ad una partita di Ligue 1.

Francesco e Noemi: fuga romantica a Montecarlo

Quella composta dall’ex fuoriclasse giallorosso, Francesco Totti, e la nuova compagna, Noemi Bocchi, è una delle coppie più chiacchierate del momento. I due, dopo un periodo iniziale passato lontano dalle luci dei riflettori, hanno deciso di uscire allo scoperto. Prima il compleanno di Francesco, festeggiato a Roma, e adesso una fuga romantica a Montecarlo dove la coppia ha assistito al match tra Monaco e Clermont dagli spalti dello stadio monegasco.

Cerca svago con la sua Noemi, Francesco Totti, mentre nelle aule del tribunale di Roma si tiene l’udienza per il contenzioso aperto con la ex moglie Ilary Blasi. Il Pupone è andato in dolce compagnia a Montecarlo per un torneo di padel a scopo benefico organizzato da DigitalBits e dalla Fondazione Principe Alberto di Monaco.

Totti ricambia il dolce gesto: che beffa per la Blasi

Mentre a Roma vanno avanti le procedure burocratiche per risolvere i problemi legali tra i due ex coniugi, Totti si è goduto Montecarlo. Il week end tra passeggiate monegasche, padel e calcio ha mostrato Francesco sempre fianco a fianco con la nuova compagna. I due sono stati avvistati all’Hotel de Paris, albergo in cui Ilary Blasi festeggiò il suo trentottesimo compleanno, in compagnia proprio dell’ex marito.

Il Pupone, dunque, ricambia così il gesto romantico di Noemi che, in occasione dei festeggiamenti del compleanno di Francesco, lo aveva portato nello stesso ristorante in cui l’ex numero 10 della Lupa chiese a Ilary di sposarlo.