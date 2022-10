Benzema per la prima volta senza benda: ecco cosa nascondeva da anni

Karim Benzema gioca da tre anni con una mano bendata. Per la prima volta, il mondo ha potuto vedere cosa nascondeva.

L’attaccante francese è costretto a proteggere la sua mano con una vistosa fasciatura. Solo di recente si è visto il perché.

Karim Benzema ha vinto il Pallone d’Oro dopo una stagione fantastica. Il bomber del Real Madrid, grazie ai suoi gol decisivi, ha condotto la squadra alla vittoria della Champions League e de La Liga. Memorabili le due triplette consecutive inflitte al PSG e al Chelsea, ma anche i gol al City hanno avuto un peso determinante nel cammino europeo della squadra di Ancelotti.

Mai come questa volta, di fatto, il Pallone d’Oro ha avuto un chiaro padrone: sono stati tutti d’accordo nell’assegnarlo al centravanti del Real.

Alla cerimonia, però, le attenzioni non erano solo sul premio, ma anche su una mano: ecco il perché.

Svelato il mistero di Benzema: ecco perché mette la benda

La notte del Pallone d’Oro è stata una festa per il mondo del calcio. Diversi i premi assegnati oltre a quello principale, come quello intitolato a Gerd Muller (lo ha vinto Lewandowski) o il Kopa (Gavi eletto come miglior giovane).

Il più atteso, però, era Karim Benzema, riconosciuto da tutti come il miglior giocatore della passata stagione.

Il francese si è presentato alla cerimonia con un abito molto particolare: ogni dettaglio era un omaggio a Tupac, suo grande idolo. Al suo fianco sul palco, dove ha tenuto un discorso emozionante, c’erano la madre ed il figlio, le figure più importanti per lui.

Gli occhi di tutti i presenti, però, erano per la sua mano destra. Come molti sanno, Benzema gioca da tre anni ormai con una vistosa benda su anulare e mignolo: ecco perché.

Come si vede molto bene dalla foto, il mignolo di Benzema ha una posizione del tutto innaturale. L’attaccante ha rimediato una frattura a quel dito tre anni fa, ma ha scelto di non operarsi per non saltare delle partite con il Real Madrid. Di conseguenza, il mignolo si è calcificato così e non è più operabile.

Da allora, il francese lo protegge con una benda quando gioca per evitare ulteriori danni. Erano in molti a conoscere la storia dietro a quella fascia, ma questa cerimonia è stata la prima occasione in cui Benzema ha mostrato il suo dito al mondo. Sui social, infatti, l’attaccante tende a nasconderlo.